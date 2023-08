Venti migranti bloccati sulla scogliera di Lampedusa da trenta ore

di Salvo Cataldo e Vittorio Di Mambro

PALERMO – Il Soccorso alpino e speleologico siciliano sta intervenendo per recuperare una ventina di migranti che da circa trenta ore sono bloccati sulla scogliera a Lampedusa, nella zona di Ponente, dopo che l’imbarcazione sulla quale viaggiavano si è schiantata sugli scogli. Tutti i tentativi di salvataggio finora sono andati a vuoto per via delle forti raffiche di vento che hanno impedito le operazioni di soccorso in sicurezza. Due tecnici del Sass, allertati dalla Direzione marittima di Palermo dalla Capitaneria di porto, sono saliti su un elicottero dell’82esimo Csar dell’Aeronautica militare, partito dalla base di Trapani-Birgi, che si sta dirigendo ora verso la zona a ovest del faro di Lampedusa.

MIGRANTI. DUE VOLI CHARTER DA LAMPEDUSA PER TRASFERIRE 360 PERSONE

Due voli charter partiranno lunedì e martedì dall’aeroporto di Lampedusa con a bordo 360 migranti complessivamente. Si tratta di persone sbarcate negli ultimi giorni sull’isola delle Pelagie. Il trasferimento straordinario è stato stabilito dalla prefettura di Agrigento, dal momento che le condizioni meteomarine degli ultimi giorni non hanno consentito le normali corse di linea dei traghetti verso Porto Empedocle che vengono utilizzati per alleggerire la pressione sull’isola. Il trasferimento con i voli charter avviene “grazie a un progetto del dipartimento per le Libertà civili e l’immigrazione – spiega una nota della prefettura – in collaborazione con l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) finanziato dalla Commissione europea che già nelle scorse settimane ha consentito il trasferimento dei migranti in diverse regioni italiane”.

MIGRANTI. LAMPEDUSA, OPERAZIONE SALVATAGGIO GUARDIA COSTIERA

Le immagini girate dalla Guardia costiera relative alle complesse operazioni di soccorso avvenute ieri a sud di Lampedusa. Le motovedette SAR della Guardia Costiera CP319 e CP324 hanno tratto in salvo 57 migranti, recuperando a bordo anche i corpi esanimi di una donna e di un minore. Alle operazioni di ricerca hanno partecipato anche elicotteri Gdf e Frontex. I migranti si trovavano a bordo di due natanti partiti verosimilmente da Sfax nei giorni precedenti e risulterebbero mancare all’appello circa 30 persone.