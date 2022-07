Incendi, a Roma stanziati 100mila euro per l’area giochi di Proba Petronia

ROMA – “Tornare a giocare all’aperto, in sicurezza, con giochi nuovi, funzionali e inclusivi. Abbiamo votato in giunta Capitolina uno stanziamento di centomila euro per rifare completamente l’area ludica di Proba Petronia, installata anni fa da Roma Natura in un terreno di proprietà della Regione Lazio e andata a fuoco nel grande incendio che ha riguardato il Parco del Pineto. Con il sindaco Roberto Gualtieri abbiamo voluto dare un segnale forte: Roma è amica dei bambini e delle bambine, si prende cura di tutti i suoi cittadini, grandi e piccoli. Un intervento necessario, per restituire alla città un luogo fondamentale: uno spazio in cui giocare, stare insieme, crescere”. Così l’assessora capitolina all’Ambiente, Sabrina Alfonsi, sulla sua pagina Facebook.

Dalle 14 circa del 4 luglio, tre squadre dei vigili del fuoco del Comando di Roma con l’ausilio di un’autobotte, un elicottero e il direttore operazioni di spegnimento sono intervenute per domare l’incendio di sterpaglie in via della Pineta Sacchetti, all’ingresso del parco del Pineto: le fiamme hanno raggiunto il centro sportivo Vis Aurelia danneggiando momentaneamente alcune strutture in legno e il circolo The Fox, in Via Ettore Stampini, dove sono stati evacuati alcuni bambini a causa del denso fumo visibile a km di distanza.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it