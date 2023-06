A Milano torna Love Mi, il concerto benefico di Fedez: ecco i cantanti che si esibiranno

ROMA – A Milano torna LOVE MI, il concerto evento completamente gratuito ideato da Fedez, organizzato da DOOM ENTERTAINMENT in collaborazione con il Comune di Milano e prodotto da Vivo Concerti. L’evento per il secondo anno consecutivo si svolgerà in Piazza Duomo a Milano, il 27 giugno 2023.

29 gli artisti che si avvicenderanno sul palco per questa nuova edizione, tra cui Achille Lauro, Annalisa, Articolo 31, Francesca Michielin, Fred De Palma, Lazza, Mara Sattei, Tananai e Tedua. L’evento benefico sarà presentato da Mariasole Pollio, Max Angioni con Gabriele Vagnato e sarà l’occasione per raccogliere fondi a sostegno dei bambini malati. Si potrà donare tramite il numero solidale 45596 (attivo fino al 2 luglio) o direttamente sul sito della Fondazione Fedez, destinata a sostenere l’Associazione Andrea Tudisco.

LOVE MI sarà trasmesso in diretta su Mediaset Infinity e Italia 1 e in simulcast su Radio 105.

TUTTI GLI ARTISTI CHE SI ESIBIRANNO SUL PALCO DI LOVE MI 2023

Insieme a Fedez, ad esibirsi sul palco di LOVE MI 2023 una line-up stellare, con alcune tra le voci che stanno conquistando i primi posti di tutte le classifiche musicali in Italia: Achille Lauro, Andrea Damante, ANNA, Annalisa, Articolo 31/J-Ax, AVA, Bresh, Caneda, Capo Plaza, Clara, Francesca Michielin, Fred De Palma, Gemitaiz, gIANMARIA, Il Pagante, La Sad, Lazza, Luigi Strangis, Mara Sattei, Massimo Pericolo, Matteo Paolillo, MILES, Rondodasosa, Speranza, Tananai, Tedua, Tony Effe e VillaBanks.