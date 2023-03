FOTO | VIDEO | Bologna sotto la neve, marzo comincia sotto i fiocchi

BOLOGNA – Il mese di marzo inizia con la neve: la città di Bologna è sotto la neve dalla fine di questa mattina: i fiocchi hanno cominciato a cadere a partire dalle 12, quando la pioggia si è trasformata in ghiaccio e poi in neve. Ora la nevicata sembra copiosa. I tetti si sono imbiancati e la neve non sembra smettere di scendere.

Con le temperature in picchiata di questi ultimi giorni, è arrivata la neve a mettere in scena il ricorrente ‘colpo di coda’ dell’inverno, che sotto le Due torri non è infrequente in marzo. Non è certo la prima volta, infatti, che a Bologna nevica in marzo. E rimarrà nella storia la ‘clamorosa’ nevicata del 17-18 aprile del 1991. Bologna, che usciva da due giorni di pioggia, oggi saluta la neve.

