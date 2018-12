Rete Labnet: “Stop burocrazia, viaggi sangue e non paziente”

IL PROGETTO LABNET

Il progetto LabNet nasce con una finalità assistenziale: garantire a tutti i pazienti la stessa accuratezza negli esami diagnostici, indipendentemente dal Centro presso il quale sono in cura. Il paziente esegue il prelievo di sangue presso il Centro ematologico che lo ha in carico e l’ematologo spedisce il campione con un corriere dedicato al laboratorio di riferimento aderente al network dei laboratori certificati.

La rete LabNet è presente e attiva anche nella Regione Lazio dove assicura una fluida circolazione dei campioni di sangue tra i laboratori dei Centri di ematologia regionali per i circa 20 mila pazienti onco ematologici. Una rete che in un anno, nell’ambito della Rete LabNet del Lazio vengono effettuati oltre 1000 test genetici e molecolari. Questo consente di assicurare sempre una diagnosi tempestiva e accurata e l’accesso alle terapie più innovative. Paradossalmente l’ostacolo a far viaggiare il sangue e non il paziente non è la complessità della malattia da curare, ma lacci e lacciuoli burocratici che spesso rendono sempre semplice spedire un campione biologico da un Centro clinico al laboratorio di un altro Centro ematologico, questo a dispetto dell’assoluta disponibilità degli operatori. Se ci si attenesse strettamente a procedure burocratiche e amministrative, il medico potrebbe vedersi costretto a chiedere al paziente di spostarsi da un Centro anche più volte per ripetere i prelievi, invece che farli eseguire tutti in una sola volta nel Centro dove è in cura il paziente e poi spedirli nei diversi laboratori coinvolti. Solo un adeguamento e un abbattimento dei lacci burocratici e delle norme amministrative, a costo zero, potrebbe permettere di far andare a regime il LabNet laziale.