Zelensky: “Segnale dagli Stati Uniti per incontro la prossima settimana, si lavora a vertice trilaterale con Putin”

ROMA – “La parte americana ci ha dato un segnale che il nostro incontro con loro potrebbe avvenire la prossima settimana“. Lo rende noto su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, facendo il punto sui canali diplomatici aperti e sulle ipotesi sul tavolo per un confronto diretto.

“Il binario negoziale americano continuerà. Contiamo su di loro perché esercitino più pressione su Putin, non su di noi. Altrimenti, è semplicemente ingiusto”, scandisce il leader di Kiev. “Riguardo ai nostri incontri con la parte americana – prosegue – ci aspettiamo di incontrarci e siamo pronti a farlo in Ucraina o in Europa. Se vogliono incontrarci in America, ci invitino pure. Siamo pronti a negoziare ovunque, e siamo pronti per qualsiasi formato: trilaterale, bilaterale, quadrilaterale, cinque più – non importa. Ciò che conta è la pace”.

Sulla possibilità di un faccia a faccia con il leader del Cremlino, Zelensky precisa: “Riguardo a un incontro con Putin, gli Stati Uniti stanno lavorando su questo. Hanno una proposta per un incontro trilaterale. Questo incontro potrebbe tenersi in uno dei paesi del Medio Oriente: gli Stati Uniti hanno sempre menzionato gli Emirati Arabi Uniti o l’Arabia Saudita. Un’altra possibilità è che l’incontro si tenga negli Stati Uniti durante il vertice del G20. Ma non c’è ancora conferma né dalla Russia né dagli Stati Uniti”. L’orizzonte resta aperto anche ad altre sedi: “L’incontro potrebbe anche tenersi in uno dei paesi europei. So che gli europei stanno avviando contatti in merito. Vedremo come evolveranno le cose un po’ più tardi”.

Infine, un passaggio sul ruolo di Bruxelles e Ankara: “A mio avviso, gli europei devono avere la loro infrastruttura e il loro binario per i negoziati con la Russia. Dobbiamo perseguire ogni possibile via per fermare la guerra. Parleremo anche separatamente con la Turchia: ho in programma di parlare con il presidente Erdoğan della sicurezza marittima e alimentare, e con rappresentanti di paesi del Medio Oriente”, conclude Zelensky.