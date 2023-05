VIDEO | Udinese-Napoli al Maradona: il film dei 90 minuti-scudetto

NAPOLI – Novanta minuti di passione, di entusiasmo travolgente, di attesa, di paura e poi, alle 22.37, di grande e profonda commozione. È la trama di Udinese-Napoli vissuta sugli spalti dello stadio Diego Armando Maradona. Tutto esaurito nell’impianto di Fuorigrotta per la partita che ha consegnato l’aritmetica vittoria dello scudetto ai partenopei. Tifosi accorsi in massa nonostante il match si vedesse in diretta tv, sui maxi schermi installati per l’occasione. È stata un’altalena di emozioni. La spettacolare coreografia pre-partita, il tripudio di bandiere e maglie azzurre, la frenesia, il terrore e il silenzio al gol della squadra friulana, l’esplosione di gioia alla rete di Osimhen, la liberazione e le lacrime per questo momento che la città attendeva da 33 anni. Sulle note di Pino Daniele, l’epilogo di un film a lieto fine per gli oltre 60mila spettatori.

