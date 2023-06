VIDEO | Mourinho all’arbitro inglese Taylor dopo la partita Siviglia-Roma: “Sei una f….disgrazia”

ROMA – Infuocato post partita a Budapest. L’allenatore della Roma José Mourinho contesta duramente la direzione di gara della finale di Europa League, vinta dal Siviglia ai calci di rigore al termine di una lunghissima partita, la più lunga della storia secondo le statistiche. Il tecnico portoghese incrocia l’arbitro inglese Anthony Taylor nell’area parcheggio interna allo stadio e non riesce a trattenere la rabbia. “Sei una f…. disgrazia”, è l’insulto che gli rivolge. Neanche il designatore UEFA, l’italiano Roberto Rosetti, riesce a placarlo. Anzi, le critiche arrivano anche al suo indirizzo. Al centro delle proteste di Mourinho (e dei tifosi giallorossi, un malcontento che possiamo sintetizzare in questa story Instagram di Damiano dei Maneskin)

non solo la gestione dei cartellini di una partita – ovviamente – particolarmente sentita da entrambe le squadre, ma soprattutto un calcio di rigore per fallo di mano negato alla Roma. Su sei finali europee disputate, quella di ieri è la prima sconfitta per il tecnico lusitano.