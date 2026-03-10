VIDEO | Gabanelli: “Dio non ci ha ordinato di metterci a 90° con gli Stati Uniti”

ROMA – Una battuta pronunciata da Milena Gabanelli durante il suo consueto spazio Data Room nel TgLa7 condotto da Enrico Mentana sta circolando rapidamente sui social, accompagnata da numerosi commenti e condivisioni.

Nel corso dell’approfondimento dedicato alla politica internazionale e ai rapporti tra Europa e Stati Uniti, Mentana ha ricordato il ruolo avuto dagli americani nella liberazione dell’Italia durante la Seconda guerra mondiale. A quel punto la giornalista ha replicato con una frase che ha attirato l’attenzione del pubblico: “Li ringraziamo da ottant’anni, ma Dio non ci ha ordinato di metterci a 90 gradi con gli Stati Uniti”.