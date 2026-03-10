martedì 10 Marzo 2026

VIDEO | Gabanelli: “Dio non ci ha ordinato di metterci a 90° con gli Stati Uniti”

Una battuta pronunciata durante il suo consueto spazio Data Room nel TgLa7 condotto da Enrico Mentana sta circolando rapidamente sui social

Data pubblicazione: 10-3-2026 ore 9:23Ultimo aggiornamento: 10-3-2026 ore 9:38

ROMA – Una battuta pronunciata da Milena Gabanelli durante il suo consueto spazio Data Room nel TgLa7 condotto da Enrico Mentana sta circolando rapidamente sui social, accompagnata da numerosi commenti e condivisioni.

Nel corso dell’approfondimento dedicato alla politica internazionale e ai rapporti tra Europa e Stati Uniti, Mentana ha ricordato il ruolo avuto dagli americani nella liberazione dell’Italia durante la Seconda guerra mondiale. A quel punto la giornalista ha replicato con una frase che ha attirato l’attenzione del pubblico: “Li ringraziamo da ottant’anni, ma Dio non ci ha ordinato di metterci a 90 gradi con gli Stati Uniti”.

Leggi anche

Trump: “Se l’Iran blocca lo Stretto di Hormuz lo colpiremo venti volte più duramente”

di Piero Bonito Oliva

Iran, il presidente Mattarella convoca il Consiglio Supremo di Difesa venerdì: cosa significa

di Redazione

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»