lunedì 30 Marzo 2026

Vento fino a 90 km/h in Lombardia, parchi chiusi a Monza e Lecco

Nel capoluogo brianzolo stop anche all'afflusso nei cimiteri

Data pubblicazione: 30-3-2026 ore 18:48Ultimo aggiornamento: 30-3-2026 ore 18:49

MILANO – Vento forte e parchi chiusi domani in varie città della Lombardia per l’allerta gialla (ordinaria) per rischio vento forte a partire dalle ore 6 di domani, martedì 31 marzo, e fino alla mezzanotte, con possibili raffiche di vento fino a 90 km/h.

Il Comune di Milano invita ad abbandonare tutte le aree verdi, i parchi e le zone alberate; non sostare sotto e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. Inoltre è importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento e dalle intemperie. A Monza con un’ordinanza contingibile e urgente il sindaco Paolo Pilotto ha disposto la chiusura del Parco di Monza e dei Giardini Reali per la giornata di domani, martedì 31 marzo.

Anche Viale Cavriga resterà chiuso al traffico veicolare. La chiusura è estesa anche ai due cimiteri cittadini e alle aree verdi pubbliche in città fino al termine delle condizioni atmosferiche avverse. A fronte dell’allerta gialla per vento forte diramata dalla Protezione civile di Regione Lombardia, per la giornata di domani anche a Lecco i parchi cittadini resteranno chiusi.

Leggi anche

Invasione di pesci siluro al lago di Garda. E scatta il piano: catturarli e venderli

di Redazione

Ispra: “Il capodoglio pigmeo lascia la sua firma nel Mediterraneo”

di Redazione

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»