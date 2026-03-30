Vento fino a 90 km/h in Lombardia, parchi chiusi a Monza e Lecco

MILANO – Vento forte e parchi chiusi domani in varie città della Lombardia per l’allerta gialla (ordinaria) per rischio vento forte a partire dalle ore 6 di domani, martedì 31 marzo, e fino alla mezzanotte, con possibili raffiche di vento fino a 90 km/h.

Il Comune di Milano invita ad abbandonare tutte le aree verdi, i parchi e le zone alberate; non sostare sotto e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. Inoltre è importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento e dalle intemperie. A Monza con un’ordinanza contingibile e urgente il sindaco Paolo Pilotto ha disposto la chiusura del Parco di Monza e dei Giardini Reali per la giornata di domani, martedì 31 marzo.

Anche Viale Cavriga resterà chiuso al traffico veicolare. La chiusura è estesa anche ai due cimiteri cittadini e alle aree verdi pubbliche in città fino al termine delle condizioni atmosferiche avverse. A fronte dell’allerta gialla per vento forte diramata dalla Protezione civile di Regione Lombardia, per la giornata di domani anche a Lecco i parchi cittadini resteranno chiusi.