Papa Leone XIV ad Acerra, inizia la visita nella Terra dei Fuochi

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NAPOLI – Papa Leone XIV è arrivato ad Acerra (Napoli). L’elicottero a bordo del quale viaggiava il Santo Padre è atterrato nel campo sportivo Arcoleo.

Il Pontefice è stato accolto da Antonio Di Donna, vescovo di Acerra, Alfredo Mantovano, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Roberto Fico, presidente della Regione Campania, Michele di Bari, prefetto di Napoli, Gaetano Manfredi, sindaco metropolitano di Napoli, e Tito d’Errico, primo cittadino di Acerra. Ad attendere Leone anche bambini e ragazzi del centro diurno “Mariapia Messina” della Caritas diocesana.

Il Papa raggiungerà la Cattedrale di Acerra dove incontrerà i vescovi della Campania, i sacerdoti, i religiosi, le religiose e i diaconi, ma anche le famiglie che hanno avuto vittime, giovani ragazze e ragazzi, a causa dell’inquinamento ambientale. A seguire, Leone si trasferirà con la Papamobile in piazza Calipari, dove incontrerà i fedeli, alla presenza anche di tutti i sindaci dei 90 Comuni della Terra dei fuochi.