È morto l’architetto Paolo Portoghesi, aveva 92 anni

ROMA – Il grande architetto Paolo Portoghesi è morto nella sua casa di Calcata a 92 anni. A confermarlo all’agenzia Dire è Margherita Guccione, responsabile del progetto Grande Maxxi e già direttrice della sezione Architettura del Museo di via Guido Reni, a cui Portoghesi era legato “da un sodalizio profondo”, tanto che è il Maxxi a conservare il suo archivio.



“Dolore enorme per la scomparsa di una figura così rilevante per la nostra cultura– ha detto Guccione- un grande intellettuale e architetto che ha segnato almeno 50 anni della nostra storia Per il Maxxi è una perdita irreparabile”. Legata a Paolo Portoghesi da una “sincera amicizia”, Guccione racconta di essere “andata a trovarlo nella sua casa di Calcata una settimana fa. Era molto debilitato ma sempre vivacissimo e lucidissimo“.