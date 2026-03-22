Meteo, le previsioni di domenica 22 marzo 2026

ROMA – Giornata all’insegna del maltempo su parte dell’Italia, con precipitazioni più diffuse al Nord-Ovest già dalla notte e nelle prime ore del mattino. Piogge interessano in particolare la Liguria e la pianura piemontese, mentre sulle Alpi e sulle Prealpi occidentali e lombarde tornano le nevicate, anche moderate, fino a quote di 700-900 metri.

Nel resto del Paese prevale una nuvolosità irregolare, con schiarite più ampie su Emilia, Toscana e Puglia. Qualche pioggia isolata si registra invece tra il Reggino e la Sicilia orientale.

INSTABILITÀ IN ESTENSIONE NEL POMERIGGIO

Nel corso del pomeriggio le precipitazioni continueranno a interessare Piemonte e Ponente ligure. Al Centro-Sud, invece, è atteso un aumento dell’instabilità, con rovesci soprattutto nelle aree interne della Penisola e in Sicilia.

TEMPERATURE E VENTI

Le temperature massime sono previste in calo sulle Alpi e al Nord-Ovest, mentre una lieve diminuzione interesserà anche le Isole. I venti saranno in prevalenza deboli, con rinforzi dai quadranti orientali sull’alto Adriatico e sulla Pianura Padana.

MARI POCO MOSSI

I mari si manterranno generalmente poco mossi, senza particolari criticità.