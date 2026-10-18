Meloni al NIAF: “Fermeremo chi vuole cancellare il Columbus Day”. Cos’è la National Italian American Foundation

Di Redazione web e Alessandra Fabbretti

ROMA – “Cercare di cancellare il Columbus Day non è solo un attacco a una statua o a una data sul calendario; è un tentativo di cancellare la storia fondamentale degli italoamericani e di negare il loro posto conquistato a fatica nel mosaico di questa Nazione. Non glielo permetteremo. Il Columbus Day resterà”.

Lo ha detto Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, in un videomessaggio in occasione del 50esimo anniversario della National Italian American Foundation.

“Vorrei citare la bellissima dichiarazione rilasciata dal Presidente Trump la scorsa settimana. Ha affermato: ‘Nel celebrare l’eredità di Colombo, riconosciamo anche il contributo degli innumerevoli italo-americani che, come lui, hanno dato un contributo infinito alla nostra cultura e al nostro stile di vita. Ancora oggi, gli Stati Uniti e l’Italia condividono un legame speciale radicato nei valori intramontabili della fede, della famiglia e della libertà’. Ben detto, Presidente Trump. Grazie”, ha aggiunto Meloni.

“STATES E ITALIA PIÙ DI ALLEATI, I 2 PILASTRI DEL MONDO LIBERO”

“La nostra forza, la forza dell’Occidente, nasce dall’eccellenza individuale senza pari -dalla voce singolare e potente della libertà- ma raggiunge la perfezione solo quando l’intera orchestra suona all’unisono, in un’armonia impeccabile e potente. Questo patrimonio è il motivo per cui non dobbiamo mai perdere di vista ciò che ci unisce. So che ci sono forze che cercano di dividerci, di ridefinire la nostra storia e di distruggere le nostre tradizioni comuni. La chiamano ‘cultura woke’. Cercano di cancellare la nostra cultura. Si sbagliano. Insieme, gli Stati Uniti e l’Italia non sono solo alleati: siamo i due pilastri del mondo libero. Siamo fianco a fianco, dai campi dell’industria alle prime linee della libertà, per garantire che l’oceano delle opportunità rimanga ampiamente aperto per i prossimi 50 anni”, ha sottolineato la presidente del Consiglio salutando il “meraviglioso incontro di persone che testimoniano la splendida amicizia tra Italia e Stati Uniti. Sono davvero triste di non poter essere con voi di persona stasera. Credetemi quando dico che non c’è altro posto in cui vorrei essere. Ma ci sono troppe cose da fare qui, per la Nazione che tutti amiamo”.

Un passaggio anche per “rendere omaggio al Maestro che è tra voi, vincitore del Lifetime Achievement Award in Entertainment, voce dell’Italia nel mondo, il mio amico Andrea Bocelli. Maestro, ricordo chiaramente quando hai cantato alla conclusione del Vertice del G7 in Puglia. La tua voce potente ha ricordato ai leader mondiali quale è il suono della vera armonia. Quella stessa armonia è il fondamento dell’alleanza tra Italia e Stati Uniti”.

LA CENA DI GALA DEGLI ITALOAMERICANI

Washington Dc celebra il suo 51esimo anniversario la Niaf, la National Italian American Foundation, tra le più grandi organizzazioni di italoamericani per la promozione e la conservazione del patrimonio culturale tra le due sponde dell’Atlantico.

La fondazione – no profit e apartitica – rappresenta gli interessi di una comunità che conta 20 milioni di membri negli States. Ogni ottobre celebra il suo Anniversary Gala.

Ieri sabato 17 ottobre al Washington Hotel dalle 17.30 un aperitivo, a cui dalle 19 è seguita la cena di Gala, durante la quale si è tenuta una cerimonia di conferimento di onorificenze a eminenti personalità italiane e italoamericane che si sono distinte nel loro ruolo professionale o civile. In passato la Niaf ha onorato personalità come Antonin Scalia – primo giudice italoamericano della Corte suprema degli Stati Uniti -, Frank Sinatra, Joe DiMaggio, Lee Iacocca, Liza Minnelli, Luciano Pavarotti e Sophia Loren.

Il ricavato della serata viene devoluto in “programmi educativi e culturali della Niaf per le generazioni future”. Dal 1975 la Niaf persegue due obiettivi principali: incoraggiare gli italoamericani a continuare a mantenere viva e presente la loro ricca eredità culturale e tradizioni, e garantire che l’intera comunità non dimentichi mai il grande contributo che gli italiani hanno dato alla storia e al progresso degli Stati Uniti.

A tal fine, la fondazione collabora attivamente con il Congresso degli Stati Uniti e la Casa Bianca sulle principali questioni che interessano gli italoamericani.