L’oroscopo di domenica 22 marzo 2026

Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
Giornata a rischio per il denaro, tieni sotto controllo le spese impulsive e soprattutto quelle ricorrenti. Sei innamorato di una persona con cui ci sono state di recente molte discussioni, incertezze.
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
Se devi parlare o fare qualcosa d’importante, meglio muoverti già da subito. Una persona Capricorno potrebbe darti una mano a risolvere un problema, oppure regalarti più tranquillità a livello emotivo.
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
Per i sentimenti è una giornata interessante. Ottima forma fisica, recupero da fatiche.
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
Non è una giornata facile perché la tua irruenza raddoppia, potresti sentirti intollerante a tutto, attenzione. Non dico che l’amore sia irrilevante, ma ci sono altre priorità, tensioni da superare…
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
Stanchezza, nervosismo. Devi scontrarti con un concorrente del passato, amore indeciso.
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
Attenzione alla forma fisica e, soprattutto alla gola, non esporti agli sbalzi di temperatura. In amore se giochi un po’ troppo a fare lo psicologo rischi di perdere di vista l’istinto e qualcos’altro…
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
Ultimamente ti stai dando molto da fare, ma il tuo cuore oggi non è del tutto convinto di una relazione, umore ballerino. Dovrai fare attenzione a come ti rapporti oggi con le persone a te vicine.
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
Anche chi è stato male registra un miglioramento nel corso di questi giorni. Possibili guadagni extra. Amore ok.
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
Adesso metti le basi per un futuro tranquillo. Cerca di trovare amicizie magari più raggiungibili, quasi sempre sei attratto dalle complicazioni.
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
Se hai un rapporto consolidato non metterlo alla prova inutilmente, dopo un periodo pesante ben venga questa giornata che rimette in pace col mondo.
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
Giornata importante per alcuni, forse la migliore di questo periodo. Grandi soddisfazioni.
Pesci
dal 20 febbraio al 20 marzo
La tenerezza torna, si fa viva una persona o un pensiero riguardante il passato. Opportunità.