domenica 22 Marzo 2026

L’oroscopo di domenica 22 marzo 2026

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l'oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

Data pubblicazione: 22-3-2026 ore 8:33Ultimo aggiornamento: 22-3-2026 ore 8:46

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Giornata a rischio per il denaro, tieni sotto controllo le spese impulsive e soprattutto quelle ricorrenti. Sei innamorato di una persona con cui ci sono state di recente molte discussioni, incertezze.



Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Se devi parlare o fare qualcosa d’importante, meglio muoverti già da subito. Una persona Capricorno potrebbe darti una mano a risolvere un problema, oppure regalarti più tranquillità a livello emotivo.





Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Per i sentimenti è una giornata interessante. Ottima forma fisica, recupero da fatiche.





Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Non è una giornata facile perché la tua irruenza raddoppia, potresti sentirti intollerante a tutto, attenzione. Non dico che l’amore sia irrilevante, ma ci sono altre priorità, tensioni da superare…





Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Stanchezza, nervosismo. Devi scontrarti con un concorrente del passato, amore indeciso.





Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Attenzione alla forma fisica e, soprattutto alla gola, non esporti agli sbalzi di temperatura. In amore se giochi un po’ troppo a fare lo psicologo rischi di perdere di vista l’istinto e qualcos’altro…




Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Ultimamente ti stai dando molto da fare, ma il tuo cuore oggi non è del tutto convinto di una relazione, umore ballerino. Dovrai fare attenzione a come ti rapporti oggi con le persone a te vicine.



Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Anche chi è stato male registra un miglioramento nel corso di questi giorni. Possibili guadagni extra. Amore ok.



Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Adesso metti le basi per un futuro tranquillo. Cerca di trovare amicizie magari più raggiungibili, quasi sempre sei attratto dalle complicazioni.





Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Se hai un rapporto consolidato non metterlo alla prova inutilmente, dopo un periodo pesante ben venga questa giornata che rimette in pace col mondo.




Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Giornata importante per alcuni, forse la migliore di questo periodo. Grandi soddisfazioni.




Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

La tenerezza torna, si fa viva una persona o un pensiero riguardante il passato. Opportunità.

















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