L’oroscopo di domenica 18 ottobre 2026

Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
Ti sentirai più pronto e disponibile in amore. Posso dire che questa giornata rappresenta un momento di forza e di migliore stabilità.
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
Oggi sarai parecchio stanco, frastornato. In questi giorni sei preso da troppe situazioni, in amore attento a non fare confusione…
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
La situazione è in crescita positiva. I più fortunati o volenterosi potrebbero notare che l’amore oggi premia! Invece, attenzione alle spese per la casa…
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
Evita scontri, già nel corso degli ultimi giorni ci sono state delle piccole polemiche. Non essere troppo ostile nei confronti dei nuovi amori.
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
Nonostante la tua volontà questa giornata potrebbe nascere con qualche difficoltà, prudenza se frequenti Vergine e Capricorno. Qualche programma salta all’ultimo momento, potresti rimandare un appuntamento a cui tieni, fai l’indispensabile!
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
Chi ha chiuso una storia si guarda attorno, ma non è ancora sicuro; chi invece ha sottoscritto un accordo da poco, lo ha fatto più per quieto vivere che per convinzione.
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
La giornata nel complesso è interessante. Piccole ristrutturazioni della tua vita e un recupero in amore.
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
Incontri positivi, decisioni importanti. Bene la forma fisica, se hai avuto degli acciacchi ora ti senti meglio.
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
E’ possibile cercare di recuperare una situazione d’amore sul piano emotivo, oppure dedicarti a nuove conquiste. Devi realizzare qualcosa di nuovo ed è importante farlo adesso. Attenzione a baruffe in casa.
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
Solo le storie difficili possono essere chiuse, ma con vantaggio, e se si chiude una porta si aprirà un portone. Potresti concludere anche un buon affare.
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
Una giornata che nasce bene. Una storia d’amore ora può diventare importante, ma anche chi vive relazioni extra sarà contento.
Pesci
Un problema economico nato negli ultimi mesi ancora pesa, bisogna chiudere falle aperte da tempo. Fai le cose più importanti in mattinata. Amore: allontana chi ti fa soffrire. Non stancarti!