domenica 18 Ottobre 2026

L’oroscopo di domenica 18 ottobre 2026

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l'oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

Data pubblicazione: 18-10-2026 ore 9:48Ultimo aggiornamento: 18-10-2026 ore 9:50

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Ti sentirai più pronto e disponibile in amore. Posso dire che questa giornata rappresenta un momento di forza e di migliore stabilità.


Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Oggi sarai parecchio stanco, frastornato. In questi giorni sei preso da troppe situazioni, in amore attento a non fare confusione…



Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

La situazione è in crescita positiva. I più fortunati o volenterosi potrebbero notare che l’amore oggi premia! Invece, attenzione alle spese per la casa…




Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Evita scontri, già nel corso degli ultimi giorni ci sono state delle piccole polemiche. Non essere troppo ostile nei confronti dei nuovi amori.




Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Nonostante la tua volontà questa giornata potrebbe nascere con qualche difficoltà, prudenza se frequenti Vergine e Capricorno. Qualche programma salta all’ultimo momento, potresti rimandare un appuntamento a cui tieni, fai l’indispensabile!




Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Chi ha chiuso una storia si guarda attorno, ma non è ancora sicuro; chi invece ha sottoscritto un accordo da poco, lo ha fatto più per quieto vivere che per convinzione.



Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

La giornata nel complesso è interessante. Piccole ristrutturazioni della tua vita e un recupero in amore.



Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Incontri positivi, decisioni importanti. Bene la forma fisica, se hai avuto degli acciacchi ora ti senti meglio.



Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

E’ possibile cercare di recuperare una situazione d’amore sul piano emotivo, oppure dedicarti a nuove conquiste. Devi realizzare qualcosa di nuovo ed è importante farlo adesso. Attenzione a baruffe in casa.



Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Solo le storie difficili possono essere chiuse, ma con vantaggio, e se si chiude una porta si aprirà un portone. Potresti concludere anche un buon affare.



Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Una giornata che nasce bene. Una storia d’amore ora può diventare importante, ma anche chi vive relazioni extra sarà contento.



Pesci

Un problema economico nato negli ultimi mesi ancora pesa, bisogna chiudere falle aperte da tempo. Fai le cose più importanti in mattinata. Amore: allontana chi ti fa soffrire. Non stancarti!




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