L’appello della Figc allo stadio di Bergamo: “Giovedì vestitevi tutti di azzurro”

ROMA – La Federazione Italiana Giuoco Calcio (Figc) presenta la nuova campagna dedicata alla Nazionale e ai suoi tifosi: un progetto che celebra il senso di appartenenza e l’identità condivisa di una nazione che si riconosce nell’Azzurro.

“Un legame, quello tra gli italiani e la loro squadra del cuore, che alimenta passione e che la campagna tende ad esaltare mettendo al centro le persone e le loro emozioni- si legge nel comunicato- Un racconto collettivo che va oltre il calcio e diventa espressione di identità, orgoglio e condivisione. La maglia Azzurra è il simbolo di questa unione, che si vive e si porta dentro ogni giorno, in campo, sugli spalti e a casa. Non solo un elemento sportivo, ma qualcosa che appartiene a tutti: un segno che attraversa generazioni, territori e storie diverse, capace di unire chi vive la Nazionale in ogni momento, ovunque si trovi. Perché questa partita la giochiamo insieme. Il cuore della campagna è il tifoso, protagonista assoluto del racconto. La maglia è la tua, prima ancora che nostra: è di chi la sente, la vive e si riconosce in quei colori ogni giorno. Un messaggio che ribalta la prospettiva, mettendo in primo piano milioni di italiani che rendono la Nazionale ciò che è”.

Il progetto si sviluppa attraverso un racconto video, diffuso su canali digital e social, e attraverso una presenza capillare sul territorio con affissioni digitali nelle città di Roma, Bergamo, Milano e Napoli, simboli di Centro, Nord e Sud. Da qui nasce la ‘chiamata’ ai tifosi a vestirsi di azzurro in occasione del match di Bergamo, trasformando il senso di appartenenza in un gesto concreto e collettivo. A cui seguirà anche un’iniziativa speciale di sostegno alla squadra attraverso una scenografia all’ingresso in campo degli Azzurri giovedì sera per la semifinale del play-off per la qualificazione alla Fifa World Cup 2026 contro l’Irlanda del Nord.