Valentina Ferragni, primo scatto con il nuovo fidanzato

ROMA – Il nuovo amore di Valentina Ferragni, modella e sorella della più famosa Chiara, si chiama Matteo Napoletano. È insieme a lui che Valentina sta trascorrendo le vacanze a St. Barths, come testimonia la foto pubblicata su Instagram a beneficio dei suoi 4,6 milioni di follower.

CHI È IL NUOVO FIDANZATO DI VALENTINA FERRAGNI

Valentina Ferragni, 30 anni (è nata il 29 dicembre 1992), sceglie una didascalia ironica per accompagnare la prima foto con il compagno. “Young (or should I say younger?), wild & free”, vale a dire: “Giovani (o forse dovrei dire più giovane?), selvaggi e liberi”, scrive. Il motivo è presto detto: Matteo Napoletano, questo il nome del nuovo compagno, è più giovane di lei. A quanto si apprende, avrebbe nove anni in meno. Originario di Castelfranco Veneto, vive negli Stati Uniti. Nella foto appaiono teneramente abbracciati, in mezzo alle acque splendide dell’isola caraibica. La dolcezza dello scatto non ha frenato molti follower dal muovere critiche verso Ferragni: nel mirino la giovane età del compagno. “Cosa avrà in comune una donna di quasi 31 anni con un ragazzo di 22”, si chiedono alcuni, altri ironizzano: “La vacanza della maturità?”, oppure: “Ma ha 16 anni?”, o ancora: “Lo svezzamento lo ha già fatto?”. La maggior parte dei commenti, tuttavia, sono di congratulazioni e gioia per la nuova relazione. In tanti si rallegrano per la felicità nel cuore della più piccola delle sorelle Ferragni dopo la rottura con lo storico fidanzato Luca Vezil, ora anche lui felicemente accompagnato da una nuova fiamma. A entrambe le fazioni risponde lei, salomonica, nelle stories: “Viva la libertà, l’amore senza pregiudizi, senza limiti e barriere”.

LA FOTO IN FAMIGLIA

Non è la prima volta che Matteo Napoletano fa capolino sui social insieme a Valentina, anche se, fino ad oggi, il loro legame non era stato esplicitato. Basta guardare la gallery pubblicata il 30 luglio da mamma Marina Di Guardo, che ritrae la famiglia insieme sul Lago di Como. Nello scatto della tavolata- cui siedono anche i genitori di Fedez– in primo piano c’è proprio lui, Matteo, seduto accanto a Valentina e di fronte all’altra sorella Francesca, con suo figlio in braccio.