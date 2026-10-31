VIDEO| Lucca Comics, Alberto Angela guida la parata di Star Wars vestito da Mandaloriano. Il divulgatore: “Era un mio desiderio”

ROMA – Grande sorpresa al Lucca Comics & Games dove oggi si è svolta la parata di Star Wars. A guidare i cosplayer un inedito Alberto Angela. Il divulgatore ha marciato in testa al gruppo vestito da Mandaloriano.

“Questa era una mia vecchia idea- ha detto il 64enne svelando la sua identità – sono un appassionato come tutti voi. Qui si tratta di, non solo amanti di un genere, ma di grandi esperti che vi fanno rivivere quelle sensazioni. Io lo faccio con la storia, con Cesare, con le varie epoche. Però mi diverto anch’io. Era un mio desiderio riuscire un giorno a fare questo e quindi vi ringrazio tutti di questa emozione che mi avete dato. Era molto buffo andare in giro e nessuno mi riconosceva, era una cosa bellissima”.