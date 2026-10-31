sabato 31 Ottobre 2026

VIDEO| Lucca Comics, Alberto Angela guida la parata di Star Wars vestito da Mandaloriano. Il divulgatore: “Era un mio desiderio”

Il 64enne si è detto un appassionato della saga quando ha svelato la sua identità

di Giusy MercadanteData pubblicazione: 31-10-2026 ore 23:00Ultimo aggiornamento: 31-10-2026 ore 23:00

ROMA – Grande sorpresa al Lucca Comics & Games dove oggi si è svolta la parata di Star Wars. A guidare i cosplayer un inedito Alberto Angela. Il divulgatore ha marciato in testa al gruppo vestito da Mandaloriano.

“Questa era una mia vecchia idea- ha detto il 64enne svelando la sua identità – sono un appassionato come tutti voi. Qui si tratta di, non solo amanti di un genere, ma di grandi esperti che vi fanno rivivere quelle sensazioni. Io lo faccio con la storia, con Cesare, con le varie epoche. Però mi diverto anch’io. Era un mio desiderio riuscire un giorno a fare questo e quindi vi ringrazio tutti di questa emozione che mi avete dato. Era molto buffo andare in giro e nessuno mi riconosceva, era una cosa bellissima”.

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