sabato 31 Ottobre 2026

VIDEO| Polonia, Tusk: “C’è chi vuole distruggere la democrazia e lo Stato di diritto”. La Commissione Ue: “Nawrocki accetti la nomina dei nuovi giudici”

Il primo ministro parla dopo l'irruzione della polizia nel Tribunale costituzionale

di Angela SannaiData pubblicazione: 31-10-2026 ore 21:33Ultimo aggiornamento: 31-10-2026 ore 23:04

Il primo ministro polacco Donald Tusk partecipa a un incontro con il primo ministro vietnamita Le Minh Hung presso la sede del governo ad Hanoi il 26 ottobre 2026. (Foto di Quang Nguyen / AFP)

ROMA – Accusa i suoi oppositori della destra nazionalista di voler “distruggere la democrazia e lo Stato di diritto” il primo ministro polacco Donald Tusk, stasera nel suoi discorso alla nazione dopo l’irruzione della polizia nel Tribunale costituzionale.

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Senza farne i nomi, riferisce Afp, in un discorso pubblicato sul suo profilo X, Tusk afferma che “da anni, in Polonia, esistono organizzazioni e figure politiche che vogliono distruggere la democrazia e lo Stato di diritto“.

COMMISSIONE UE: NAWROCKI ACCETTI NOMINA NUOVI GIUDICI

La Commissione europea ha invitato il presidente polacco Karol Nawrocki ad accettare la nomina dei nuovi giudici al centro di una crisi costituzionale nel Paese. “Spetta alle autorità polacche garantire che la Corte costituzionale possa funzionare in conformità con la Costituzione polacca e nel rispetto della giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia europea”, ha detto un portavoce della Commissione europea.

La nomina di otto nuovi membri del Tribunale costituzionale, riporta Afp, “rientra nelle competenze costituzionali del Sejm” (la Camera bassa del Parlamento), ha proseguito, mentre il presidente polacco ha rifiutato di ratificarla.

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