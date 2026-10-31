Conte: “Primarie aperte, noi al tavolo con programma in 20 punti: Tornerà il reddito di cittadinanza”

ROMA – Le primarie del centrosinistra saranno aperte a tutti. “Sono un esercizio democratico. Se fossero chiuse non sarebbero primarie, sarebbe un esercizio…”. Lo ha detto Giuseppe Conte, leader del M5s, ospite di ‘Accordi & disaccordi’, in onda stasera alle 21.30 sul Nove.

“Chi sono io, ma vorrei aggiungere anche chi è Elly Schlein- ha poi aggiunto- per dire quanti e quali sono i candidati? Ci saranno delle regole, chi le rispetta” potrà partecipare. Nel caso si adeguasse, anche Matteo Renzi…

“Varranno per tutti, noi non le facciamo ad personam– ha risposto Conte dopo avere illustrato una serie di scenari- Però diciamo che bisogna imparare dalle esperienze passate, sennò sbagliamo! Non si può chiedere il voto e domani mattina sfasciarsi. Che facciamo, mettiamo la golden share nelle mani di uno? Se fosse così, come posso chiedere fiducia a voi tutti un domani?”.

“Per quanto riguarda noi, ci presenteremo al tavolo – nel senso che ci confronteremo sul programma – con 20 punti che riassumono forse il progetto più avanzato progressista di cambiamento della società, forti anche dell’esperienza che abbiamo maturato, dei grandi passi avanti che abbiamo a cui abbiamo contribuito”, aggiunge Conte.

In questi 20 punti ci sarà la reintroduzione del reddito di cittadinanza? “Ma certo che sì– ha risposto Conte alla domanda- La misura c’è in realtà anche oggi, la dobbiamo però assolutamente rivedere, rendere molto più efficace”.