sabato 31 Ottobre 2026

Omicidio in un bar a Cantù: 55enne accoltellato a morte dopo una lite, fermato un 30enne

La discussione tra i due sarebbe esplosa per un futile motivo. Secondo la versione del giovane, la vittima lo avrebbe deriso per il suo accento calabrese

Data pubblicazione: 31-10-2026 ore 20:36Ultimo aggiornamento: 31-10-2026 ore 20:36

COMO – Un 55enne è stato accoltellato in un bar a Cantù, in provincia di Como ed è morto. L’uomo, un falegname, durante una lite in un locale è stato colpito da due fendenti, all’addome e alla spalla. Portato all’ospedale Sant’Anna, il 55enne è deceduto poco dopo il ricovero. I carabinieri hanno fermato un uomo italiano di 30 anni, presunto aggressore.

La discussione tra i due sarebbe esplosa per un futile motivo. Secondo la versione del giovane riportata dal Corriere della Sera, la vittima lo avrebbe deriso per il suo accento calabrese.

MOLTENI: CRIMINE EFFERATO, NESSUNA IMPUNITÀ

“Un efferato atto di violenza che non resterà impunito”. Così Nicola Molteni, sottosegretario all’Interno, che sta seguendo con i Carabinieri e la Prefettura di Como il caso.

“Sono in contatto con il prefetto di Como e ho ringraziato l’Arma dei Carabinieri che è tempestivamente intervenuta e ha prontamente fermato il presunto autore del reato. Un crimine così brutale e inumano non resterà impunito. Rivolgo alla famiglia della vittima e a tutta la comunità canturina, scossa da questo atroce delitto, il mio più profondo cordoglio e vicinanza”, conclude Molteni.

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