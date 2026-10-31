FOTO| VIDEO| Le proteste infiammano in Albania, a Tirana sassi e molotov contro la polizia
Altissima la tensione nella capitale dove le forze dell'ordine hanno fatto uso di gas lacrimogeni e idranti per disperdere i gruppi di manifestanti che si erano radunati nei pressi degli uffici del Primo Ministro Edi Rama, di cui chiedono le dimissioni da mesi
Data pubblicazione: 31-10-2026 ore 19:35Ultimo aggiornamento: 31-10-2026 ore 20:57
Manifestanti in piedi accanto a cassonetti in fiamme durante una dimostrazione antigovernativa nel centro di Tirana il 31 ottobre 2026, mentre nuove proteste chiedevano le dimissioni del Primo Ministro albanese. Foto di ADNAN BECI / AFP
ROMA – Sabato di proteste non solo in Francia e in Germania. Altissima la tensione in Albania: a Tirana le forze dell’ordine hanno fatto uso di gas lacrimogeni e idranti per disperdere gruppi di manifestanti – tra cui diverse decine di giovani incappucciati -che si erano radunati nei pressi degli uffici del Primo Ministro Edi Rama, di cui chiedono le dimissioni da mesi. Lo riporta Afp. Il corteo era partito a metà giornata davanti al Ministero dell’Istruzione.
Secondo quanto riferisce l’agenzia, i poliziotti in tenuta antisommossa hanno caricato i manifestanti che li avevano bersagliati con bottiglie incendiarie e sampietrini. Il raduno era iniziato pacificamente intorno a mezzogiorno davanti al Ministero dell’Istruzione, dove diverse centinaia di persone hanno risposto all’appello degli studenti per una nuova giornata di mobilitazione, scandendo slogan come “Rama dimettiti!” e “Non c’è Albania senza gioventù!”.
Diverse decine di giovani a volto coperto sono poi passati in prima linea, iniziando a lanciare pietre divelte dai marciapiedi e bottiglie molotov verso le forze antisommossa, dopo aver dato fuoco ad alcuni cassonetti della spazzatura.
La polizia ha risposto azionando due idranti e ha disperso i manifestanti, che si sono diretti verso gli uffici del capo del governo sotto una pioggia battente.
“Le mobilitazioni antigovernative sono iniziate a maggio con il rifiuto di un controverso progetto immobiliare e turistico sulla costa albanese, destinato a favorire persone vicine al presidente statunitense Donald Trump- ricorda Afp-. La rabbia si è poi estesa alla corruzione diffusa. Il movimento studentesco denuncia inoltre le carenze del sistema sanitario e la mancanza di prospettive per i giovani”.
Mercoledì scorso, il governo ha inasprito la propria posizione nei confronti dei manifestanti, introducendo multe fino a 5.500 euro contro chi commette violenze.
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