sabato 31 Ottobre 2026

FOTO| VIDEO| Le proteste infiammano in Albania, a Tirana sassi e molotov contro la polizia

Altissima la tensione nella capitale dove le forze dell'ordine hanno fatto uso di gas lacrimogeni e idranti per disperdere i gruppi di manifestanti che si erano radunati nei pressi degli uffici del Primo Ministro Edi Rama, di cui chiedono le dimissioni da mesi

Data pubblicazione: 31-10-2026 ore 19:35Ultimo aggiornamento: 31-10-2026 ore 20:57

Manifestanti in piedi accanto a cassonetti in fiamme durante una dimostrazione antigovernativa nel centro di Tirana il 31 ottobre 2026, mentre nuove proteste chiedevano le dimissioni del Primo Ministro albanese. Foto di ADNAN BECI / AFP

ROMA – Sabato di proteste non solo in Francia e in Germania. Altissima la tensione in Albania: a Tirana le forze dell’ordine hanno fatto uso di gas lacrimogeni e idranti per disperdere gruppi di manifestanti – tra cui diverse decine di giovani incappucciati -che si erano radunati nei pressi degli uffici del Primo Ministro Edi Rama, di cui chiedono le dimissioni da mesi. Lo riporta Afp. Il corteo era partito a metà giornata davanti al Ministero dell’Istruzione.

Secondo quanto riferisce l’agenzia, i poliziotti in tenuta antisommossa hanno caricato i manifestanti che li avevano bersagliati con bottiglie incendiarie e sampietrini. Il raduno era iniziato pacificamente intorno a mezzogiorno davanti al Ministero dell’Istruzione, dove diverse centinaia di persone hanno risposto all’appello degli studenti per una nuova giornata di mobilitazione, scandendo slogan come “Rama dimettiti!” e “Non c’è Albania senza gioventù!”.

Diverse decine di giovani a volto coperto sono poi passati in prima linea, iniziando a lanciare pietre divelte dai marciapiedi e bottiglie molotov verso le forze antisommossa, dopo aver dato fuoco ad alcuni cassonetti della spazzatura.

La polizia ha risposto azionando due idranti e ha disperso i manifestanti, che si sono diretti verso gli uffici del capo del governo sotto una pioggia battente.

“Le mobilitazioni antigovernative sono iniziate a maggio con il rifiuto di un controverso progetto immobiliare e turistico sulla costa albanese, destinato a favorire persone vicine al presidente statunitense Donald Trump- ricorda Afp-. La rabbia si è poi estesa alla corruzione diffusa. Il movimento studentesco denuncia inoltre le carenze del sistema sanitario e la mancanza di prospettive per i giovani”.

Mercoledì scorso, il governo ha inasprito la propria posizione nei confronti dei manifestanti, introducendo multe fino a 5.500 euro contro chi commette violenze.

Police officers take cover behind a vehicle with a molotov cocktail fire during an anti-government demonstration in central Tirana on October 31, 2026, as fresh protests demanded the resignation of Albanian Prime Minister. The demonstration began peacefully outside the Education Ministry before masked youths threw paving stones at police and set fire to rubbish bins, amid a wider protest movement that has increasingly focused on corruption, problems in the health system and the lack of prospects for young people. (Photo by Adnan Beci / AFP)
A protester uses a slingshot during clashes with police at an anti-government demonstration in central Tirana on October 31, 2026, as fresh protests demanded the resignation of Albanian Prime Minister. The demonstration began peacefully outside the Education Ministry before masked youths threw paving stones at police and set fire to rubbish bins, amid a wider protest movement that has increasingly focused on corruption, problems in the health system and the lack of prospects for young people. (Photo by Adnan Beci / AFP)
Protesters stand next to waste bins on fire during an anti-government demonstration in central Tirana on October 31, 2026, as fresh protests demanded the resignation of Albanian Prime Minister. The demonstration began peacefully outside the Education Ministry before masked youths threw paving stones at police and set fire to rubbish bins, amid a wider protest movement that has increasingly focused on corruption, problems in the health system and the lack of prospects for young people. (Photo by Adnan Beci / AFP)
Police officers take cover behind a vehicle during an anti-government demonstration in central Tirana on October 31, 2026, as fresh protests demanded the resignation of Albanian Prime Minister. The demonstration began peacefully outside the Education Ministry before masked youths threw paving stones at police and set fire to rubbish bins, amid a wider protest movement that has increasingly focused on corruption, problems in the health system and the lack of prospects for young people. (Photo by Adnan Beci / AFP)
A protester holds a smoke bomb during an anti-government demonstration in central Tirana on October 31, 2026, as fresh protests demanded the resignation of Albanian Prime Minister Edi Rama. The demonstration began peacefully outside the Education Ministry before masked youths threw paving stones at police and set fire to rubbish bins, amid a wider protest movement that has increasingly focused on corruption, problems in the health system and the lack of prospects for young people. (Photo by Adnan Beci / AFP)
Protesters throw Molotov cocktails as Police in riot gear operate during an anti-government demonstration in central Tirana on October 31, 2026, as fresh protests demanded the resignation of Albanian Prime Minister. The demonstration began peacefully outside the Education Ministry before masked youths threw paving stones at police and set fire to rubbish bins, amid a wider protest movement that has increasingly focused on corruption, problems in the health system and the lack of prospects for young people. (Photo by Adnan Beci / AFP)
A protester holds a smoke bomb next to a waste bin on fire during an anti-government demonstration in central Tirana on October 31, 2026, as fresh protests demanded the resignation of Albanian Prime Minister. The demonstration began peacefully outside the Education Ministry before masked youths threw paving stones at police and set fire to rubbish bins, amid a wider protest movement that has increasingly focused on corruption, problems in the health system and the lack of prospects for young people. (Photo by Adnan Beci / AFP)
Police officers in riot gear take cover behind a vehicle during an anti-government demonstration in central Tirana on October 31, 2026, as fresh protests demanded the resignation of Albanian Prime Minister. The demonstration began peacefully outside the Education Ministry before masked youths threw paving stones at police and set fire to rubbish bins, amid a wider protest movement that has increasingly focused on corruption, problems in the health system and the lack of prospects for young people. (Photo by Adnan Beci / AFP)
A protester holds a smoke bomb with flames in the foreground during an anti-government demonstration in central Tirana on October 31, 2026, as fresh protests demanded the resignation of Albanian Prime Minister. The demonstration began peacefully outside the Education Ministry before masked youths threw paving stones at police and set fire to rubbish bins, amid a wider protest movement that has increasingly focused on corruption, problems in the health system and the lack of prospects for young people. (Photo by Adnan Beci / AFP)
Protesters push a waste bin set on fire during an anti-government demonstration in central Tirana on October 31, 2026, as fresh protests demanded the resignation of Albanian Prime Minister. The demonstration began peacefully outside the Education Ministry before masked youths threw paving stones at police and set fire to rubbish bins, amid a wider protest movement that has increasingly focused on corruption, problems in the health system and the lack of prospects for young people. (Photo by Adnan Beci / AFP)

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