Russia, l’ambasciata Usa a Mosca: “Registrata una minaccia credibile di un attentato con numerose vittime”

Agenti delle forze dell’ordine russe. Foto di TATYANA MAKEYEVA / AFP

ROMA – L’ambasciata americana a Mosca ha dichiarato di essere a conoscenza di “una minaccia credibile di un evento con numerose vittime” nella capitale in programma per la giornata di oggi. L’obiettivo dell’attentato, secondo l’allerta di sicurezza diramata sul sito ufficiale della sede diplomatica, sarebbe il Museo Tsaritsyno. “Il governo degli Stati Uniti sta coordinando le proprie azioni con le autorità russe competenti”, si legge nella nota.

Reports are emerging of an evacuation at Tsaritsyno, with the entire museum-reserve reportedly cordoned off



The information has not been officially confirmed. https://t.co/VAC6ZpzZIE pic.twitter.com/KxUSljHnJA — NEXTA (@nexta_tv) October 31, 2026

L’agenzia di sicurezza interna, FSB, citata dalle agenzie di stampa russe tra cui Tass, ha dichiarato dal canto suo di aver ricevuto tali informazioni dalla parte americana: “Attraverso i canali di cooperazione stabiliti, abbiamo ricevuto informazioni dagli Stati Uniti sui preparativi per un attacco terroristico a Mosca. Sono in corso le opportune misure”.