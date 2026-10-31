Russia, l’ambasciata Usa a Mosca: “Registrata una minaccia credibile di un attentato con numerose vittime”

Agenti delle forze dell’ordine russe. Foto di TATYANA MAKEYEVA / AFP
ROMA – L’ambasciata americana a Mosca ha dichiarato di essere a conoscenza di “una minaccia credibile di un evento con numerose vittime” nella capitale in programma per la giornata di oggi. L’obiettivo dell’attentato, secondo l’allerta di sicurezza diramata sul sito ufficiale della sede diplomatica, sarebbe il Museo Tsaritsyno. “Il governo degli Stati Uniti sta coordinando le proprie azioni con le autorità russe competenti”, si legge nella nota.
L’agenzia di sicurezza interna, FSB, citata dalle agenzie di stampa russe tra cui Tass, ha dichiarato dal canto suo di aver ricevuto tali informazioni dalla parte americana: “Attraverso i canali di cooperazione stabiliti, abbiamo ricevuto informazioni dagli Stati Uniti sui preparativi per un attacco terroristico a Mosca. Sono in corso le opportune misure”.
Sul fronte della sicurezza e della prevenzione, le raccomandazioni per i cittadini rimangono stringenti. L’indicazione primaria è quella di evitate la zona del Museo di Tsaritsyno e l’area circostante. Per far fronte a qualsiasi evenienza, viene richiesto di portare sempre con sé un documento di riconoscimento in corso di validità e di assicurarsi che i dispositivi mobili abbiano una carica sufficiente per garantire le comunicazioni. Fondamentale, inoltre, l’aggiornamento costante attraverso i canali d’informazione locali e l’iscrizione a programmi dedicati di monitoraggio consolare, come lo Smart Traveler Enrollment Program (STEP), utile per ricevere avvisi tempestivi su sanità e ordine pubblico.