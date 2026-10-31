Oasis a Roma, biglietti fino a 10mila euro: l’Agcom avvia accertamenti sul bagarinaggio online

Foto di Joshua Halling

ROMA – Prezzi fuori controllo e sciacallaggio online in vista del ritorno live degli Oasis a Roma. Sulle piattaforme di secondary ticketing, i biglietti per i tre concerti in programma allo Stadio Olimpico il 26, 29 e 30 luglio 2027 hanno raggiunto cifre record: dai 5mila ai 7mila euro, con picchi che hanno sfiorato i 10mila euro a singolo tagliando. Una speculazione con rincari superiori al 1.400% rispetto al prezzo ufficiale più alto del listino – il pacchetto “Pre-Show Fan Experience” da 651,36 euro – che ha fatto scattare i controlli.

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) ha accolto formalmente l’esposto presentato dal Codacons all’indomani dell’apertura delle vendite. L’associazione dei consumatori aveva denunciato la condotta illecita a danno degli utenti, sollecitando sanzioni pecuniarie immediate e il blocco delle piattaforme coinvolte.

Con una nota ufficiale, l’Agcom ha confermato l’apertura di un fascicolo: sono stati avviati gli approfondimenti pre-istruttori ai sensi del regolamento di procedura sulle sanzioni amministrative, per verificare le condotte “verosimilmente riconducibili al fenomeno del secondary ticketing illecito”.

Il quadro normativo di riferimento è quello dell’art. 1, comma 545, della Legge 232/2016 (la cosiddetta legge anti-bagarinaggio), che punisce la rivendita non autorizzata di titoli di accesso a spettacoli ed eventi. Per i gestori e i siti responsabili, oltre al blocco dei contenuti, la normativa prevede sanzioni amministrative da 5.000 a 180.000 euro e, nei casi più gravi, l’oscuramento diretto del portale web. Le verifiche dell’Autorità proseguiranno di concerto con l’Antitrust per individuare i responsabili e ripristinare la trasparenza del mercato.