Nuovo appuntamento con ‘Ballando con le stelle’: cosa succederà questa sera

ROMA – Dopo la quarta puntata di sabato scorso, vinta dalla coppia Alessandro Matri e Giada Lini, torna “Ballando con le stele”, il dance show condotto da Milly Carlucci affiancata da Simone Di Pasquale, in onda sabato 31 ottobre 21.25 su Rai 1, in diretta dallo Studio “Pipp Baudo” di Saxa Rubra. Ballerina per una notte sarà Serena Autieri che – con la complicità del maestro Luca Favilla – proporrà una performance sulle note di “Diamonds”, all’insegna della grande energia del musical, in un’esibizione capace di fondere danza, musica e spettacolo. L’occasione sarà anche quella di presentare “Moulin Rouge”, il celebre musical che conquista il pubblico con le sue atmosfere, la potenza delle sue canzoni e delle sue scene. Tornando alla gara, saranno dodici le esibizioni della serata, al momento solo la coppia di Massimo Ghini con Valentina Fiorini è stata eliminata.

LE COPPIE IN GARA

Queste le coppie che sabato vedremo scendere in pista: Aurora Ramazzotti – Nikita Perotti; Manuela Moreno – Carlo Aloia; Noemi Bocchi – Giovanni Pernice; Alessandro Matri – Giada Lini; Andy Diaz – Gioia Giovanatti; Jimmy Ghione – Anastasia Kuzmina; Anna Safroncik – Leonardo Lini; Alberto Ravagnani – Erika Martinelli; Monica Guerritore – Luca Urso; Riccardo Rossi – Elisa Terrasi; Eugenio Finardi – Rebecca Gabrielli; Ornella Muti – Pasquale La Rocca.

Tante saranno le prove da affrontare ogni sabato sera, con diversi stili di danza: balli caraibici, standard, latino-americani, ma anche prove a sorpresa che serviranno a valutare il loro grado di preparazione, sottoponendosi alla valutazione della Giuria di esperti, composta dalla presidente Carolyn Smith, con Barbara D’Urso, Alberto Matano, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto. Come sempre, a bordo pista, ci saranno Simona Ventura e Francesca Fialdini, che insieme a Rossella Erra divideranno il tesoretto in 3, facendo salire in classifica le coppie per loro più meritevoli. Non mancheranno i “Tribuni del popolo”, ovvero Rossella Erra, Sara Di Vaira e Matteo Addino, le tre voci del popolo che commenteranno le esibizioni dei finalisti. Il giudizio finale spetterà sempre al pubblico da casa che avrà la possibilità di partecipare alla gara votando le proprie coppie preferite direttamente sui social network, dai profili ufficiali di Ballando con le stelle e su RaiPlay. Le coppie nelle loro performance saranno accompagnate dal ritmo della Paolo Belli Big Band, con la direzione musicale del maestro Luigi Saccà, che farà da colonna sonora per l’intera serata.

Per tutti coloro che desiderano rivedere le esibizioni delle coppie in gara, è attivo il sito del programma: www.ballandoconlestelle.rai.it. Infine, per gli approfondimenti sul programma e scoprire tutte le curiosità del dietro le quinte, c‘è Ballando Segreto che su RaiPlay. La Sicilia sarà presente all’interno di “Ballando con le Stelle” e dei suoi spin-off “Ballando on the Road” e “Ballando con Te” grazie alla convenzione tra Regione Siciliana e Rai Com. Per diverse settimane, il pubblico di Rai 1 potrà scoprire, attraverso immagini e clip dedicate, i luoghi più belli e iconici dell’Isola. Le esibizioni dei ballerini saranno accompagnate da vere e proprie “cartoline” della Sicilia, mentre Milly Carlucci racconterà i territori mostrati. Un progetto che unisce intrattenimento e valorizzazione del territorio, portando le bellezze della Sicilia al grande pubblico del sabato sera di Rai 1.