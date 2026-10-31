A Roma dall’1 novembre scatta la nuova fascia verde Ztl: ecco chi non potrà entrare

ROMA – È stata pubblicata l’Ordinanza del Sindaco di Roma finalizzata al miglioramento della qualità dell’aria e alla riduzione delle emissioni inquinanti sul territorio di Roma Capitale. L’Ordinanza n.144 del 29.10.2026 dal 1° novembre 2026 fino al 31 ottobre 2027 dispone il divieto di accesso e circolazione dal lunedì al sabato (a esclusione dei giorni festivi infrasettimanali), dalle ore 00.00 alle ore 24.00, nell’area del territorio di Roma Capitale delimitata dal perimetro coincidente con quello della Ztl ‘Fascia Verde’, alle seguenti categorie veicolari:

a) autoveicoli ad accensione comandata (alimentati a benzina, Gpl, Metano) ‘Pre-Euro 1’, ‘Euro 1’ ed ‘Euro 2’;

b) autoveicoli ad accensione spontanea (alimentati a gasolio, Dual-fuel, Mixed-fuel) ‘Pre-Euro 1’, ‘Euro 1’, ‘Euro 2’ ed ‘Euro 3’;

c) ciclomotori e motoveicoli alimentati a benzina e a gasolio ‘Pre-Euro 1’ e ‘Euro 1’.

CHI VIENE ESCLUSO DAL DIVIETO

Il divieto non riguarda i veicoli muniti di contrassegno per persone invalide; veicoli con targa C.D., S.C.V. e C.V.; veicoli ad accensione comandata alimentati con Gpl o metano immatricolati o trasformati prima del 1° novembre 2024; veicoli di interesse storico e collezionistico. Per maggiori dettagli sulla Ztl ‘Fascia Verde’ e informazioni sulle deroghe e le esenzioni previste, Roma Capitale informa che è possibile prendere visione del testo integrale dell’Ordinanza sul portale istituzionale di Roma Capitale al link: https://www.comune.roma.it/web/it/informazione-di-servizio.page?co ntentId=IDS1664843