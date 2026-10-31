Zelensky: “Rientrati in Ucraina i residenti provenienti da Oleshky. Servono ulteriori passi per de-escalation”

di Marco Sacchetti e Vania Vorcelli

BOLOGNA – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato a Istanbul, in Turchia, per discutere con il suo omologo turco Recep Tayyip Erdogan della guerra con la Russia e della situazione della sicurezza nel Mar Nero. Lo scrive Afp citando lo stesso presidente ucraino su Telegram. “Siamo atterrati a Istanbul con la nostra squadra. Ci attendono importanti colloqui con il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan”, scrive Zelensky su Telegram, citando in particolare all’ordine del giorno “importanti questioni legate al trasporto marittimo nel Mar Nero” e “reali prospettive diplomatiche”.

OLESHKY, ZELENSKY SOLLECITA ‘ULTERIORI PASSI PER DE-ESCALATION’

Intanto, sui social, il presidente dedica un post all’evacuazione della citta di Oleshky: “Sono necessari anche ulteriori passi verso la de-escalation e progressi concreti verso la pace”.

“Nel settore di Kherson è stato istituito un cessate il fuoco, durante il quale sono state bonificate dalle mine le strade che conducono a Oleshky e sono stati consegnati aiuti umanitari. Ci auguriamo che l’accesso umanitario a Oleshky possa rimanere aperto”, afferma Zelensky.

“Sono state inoltre evacuate dalla città e dalla comunità circostante le persone che avevano bisogno di essere trasferite. Al momento, cittadini ucraini provenienti da Oleshky hanno attraversato il confine ucraino nella regione di Chernihiv. Tutti riceveranno l’assistenza di cui hanno bisogno”, assicura il leader di Kiev, che ringrazia la parte americana e la first lady degli Stati Uniti, Melania Trump, per la loro mediazione. “Quando il mondo presta attenzione, le persone vengono salvate”, conclude.