Addio a Nonna Silvi, star dei social celebrata anche dal Time e Forbes Italia

ROMA – Si è spenta nella sua casa di Montespertoli Silvana Bini, 85 anni, star dei social meglio conosciuta come Nonna Silvi. Nel suo canale Instragram, l’annuncio della sua scomparsa: “In questo periodo non avete più visto i nostri video. Il motivo è una malattia fulminante che, in soli venti giorni, si è portata via Nonna Silvi. Per molti di voi era Nonna Silvi. Per noi, semplicemente, nonna. Ci ha lasciati circondata dall’amore della sua famiglia, con i figli e i nipoti accanto, fino all’ultimo respiro. È rimasta lucida fino alla fine. Anche in quei momenti continuava a parlare con noi, a chiedere cosa ci fosse da fare e come andasse il lavoro. Come aveva sempre fatto: con il pensiero rivolto alla sua famiglia e alle cose che avevamo costruito insieme. Una donna unica, di una forza rara, che alla famiglia ha donato ogni singolo pezzetto di energia che aveva in corpo. Con nonna avevamo un sogno e degli obiettivi ben chiari. L’azienda resterà chiusa per due giorni di lutto. Poi ripartiremo, più determinati di prima, portando con noi tutto quello che ci ha insegnato. Con nonna che ci guarda da lassù, faremo di tutto perché il sogno che avevamo insieme continui a vivere. Buon viaggio, Nonna. Insegna a fare i dolci anche lassù”, si legge nel post.

IL SUCCESSO SUI SOCIAL E NON SOLO

Con quattro milioni di follower su Instagram e due milioni su Tik Tok, la sua avventura sui social è iniziata per caso nel 2022 grazie all’intuizione del nipote, che pubblicando i suoi video, l’ha presto trasformata i una ‘food influencer’. Dietro la popolarità di Nonna Silvi, c’era però una solida maestria culinaria, maturata nel Forno Martini di Castelfiorentino, bottega avviata dal figlio Marco nel 2006. Da lì sono arrivate apparizioni in tv come Celebrity Chef, libri di ricette, l’invito a cucinare per i reali del Qatar e un seguito straordinario all’estero, celebrato persino dal Times. Poco prima della sua scomparsa, è stata anche premiata ai Top Creators Awards di Forbes Italia nella categoria ‘Food’.