L’ayatollah Khamenei agli Usa: “Risponderemo ad ogni minaccia senza limiti geografici”

ROMA – La Guida Suprema iraniana, Mojtaba Khamenei, ha messo in guardia gli Stati Uniti da nuovi attacchi, mentre si moltiplicano le ipotesi su una ripresa della guerra in Medio Oriente. “Se i nemici lanceranno nuovamente attacchi militari o terroristici, saranno le forze armate della Repubblica Islamica e il popolo iraniano a determinare il momento e le condizioni della loro fine“, si legge in un comunicato attribuito a Mojtaba Khamenei e pubblicato sul suo canale Telegram, come riferisce Afp.

IRNA: KHAMENEI VEDE VERTICI MILITARI, ‘RISPOSTA RAPIDA’

La Guida della Rivoluzione Islamica, l’Ayatollah Sayyid Mojtaba Hosseini Khamenei, “ha ordinato agli alti comandanti militari iraniani di rispondere con rapidità e forza a qualsiasi nuova aggressione contro il Paese, senza restrizioni geografiche”. Lo riferisce l’agenzia di stampa iraniana Irna. Il Leader, “che è anche Comandante in Capo delle Forze Armate iraniane, ha impartito l’ordine durante un incontro con gli alti vertici militari della nazione”.

In un’altra direttiva impartita ai vertici militari del suo paese, il Comandante in Capo Mojtaba Khamenei ha anche ordinato “l’aggiornamento completo del database degli obiettivi militari, per garantire che tutte le risorse fisiche e immateriali del nemico israelo-statunitense siano portate alla portata delle Forze Armate”.

COMANDI MILITARI A KHAMENEI: PRONTI DAL GOLFO PERSICO AL MAR ARABICO

Durante l’incontro con il Comandante in Capo Mojtaba Khamenei, informa l’agenzia di stampa iraniana Irna, che ha diffuso la notizia del vertice, il Maggiore Generale Abdollahi, Capo dello Stato Maggiore Congiunto delle Forze Armate iraniane, il Maggiore Generale Hatami, Comandante in Capo dell’Esercito, e il Maggiore Generale Vahidi, Comandante in Capo del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC), “hanno presentato relazioni sull’alto livello di prontezza dei difensori del Paese lungo la costa del Golfo Persico, nelle aree operative dello Stretto di Hormuz e del Mar Arabico, nonché lungo i confini nord-occidentali e sud-orientali”. I vertici militari iraniani “hanno inoltre informato la Guida della Rivoluzione Islamica dell’aumento di diversi ordini di grandezza nella produzione dei principali tipi di munizioni e armamenti da ricognizione, supporto e combattimento”.