🔴DIRETTA | Corso Ue di giornalismo, terza giornata: l’Europa dai territori al mondo

ROMA – È cominciata nella redazione dell’agenzia Dire a Roma la terza e ultima giornata del Corso europeo di formazione per giovani giornalisti, content creator e operatori dell’informazione.

Il titolo scelto per il percorso di oggi, segnato anche da esercitazioni pratiche, è ‘Laboratori sull’Ue, dai territori al mondo’. Ad aprire il confronto Cetti Lauteta, direttrice dello Scenario sud alla European House-Ambrosetti (Teha Group). La prospettiva è allo stesso tempo nazionale e locale, per “raccontare le opportunità dei territori”, contribuendo alla loro “crescita e trasformazione”.

UE. LAUTETA (TEHA GROUP): L’ECONOMIA DEI TERRITORI SI DECIDE IN EUROPA

Sui temi dell’economia la dimensione territoriale e quella europea si incrociano e si condizionano reciprocamente: lo sottolinea Cetti Lauteta, direttrice di Scenario Sud presso The European House Ambrosetti (Teha). L’occasione della sua riflessione, nella redazione romana dell’agenzia Dire, è il Corso di formazione Ue per giovani giornalisti, content creator e operatori dell’informazione.

“Il tema economico prettamente territoriale richiede una visione ampia, con la capacità di collegare sempre ciò che accade localmente con il contesto europeo”, dice Lauteta. “Siamo parte della comunità europea e difficilmente possiamo fare scelte di politica economica senza considerare questo scenario più ampio”.

Lauteta guida un nuovo settore di Teha. “Nel tempo abbiamo allargato lo sguardo dallo scenario del Sud Italia al Mediterraneo allargato e poi al Sud globale”, spiega la direttrice. “L’obiettivo è cercare di capire come lo sviluppo del Sud Italia si collega ad altri territori di questo Sud globale”. Lauteta è rientrata da una missione in Costa d’Avorio, un Paese dell’Africa subsahariana, ritenuto prioritario dal governo italiano nell’ambito della sua iniziativa di cooperazione nota come Piano Mattei.

LAUTETA (TEHA): PER SVILUPPO TERRITORI SERVE ALLEANZA PUBBLICO-PRIVATO

Le aziende private non devono avere un atteggiamento predatorio e, d’altra parte, le istituzioni devono creare i fattori abilitanti perché investire sul territorio sia un’ottima scelta: linee rosse tracciate da Cetti Lauteta, direttrice di Scenario Sud di The European House Ambrosetti (Teha). L’occasione della sua riflessione, nella redazione romana dell’agenzia Dire, è il Corso di formazione Ue per giovani giornalisti, content creator e operatori dell’informazione.

“Se sono un’azienda francese o tedesca del settore della difesa e valuto un investimento in Puglia, lo faccio certamente per gli spazi disponibili, ma anche per una serie di condizioni di base”, evidenzia Lauteta. “Se, per esempio, devo attrarre ingegneri e personale specializzato nella ricerca e sviluppo da tutto il mondo, oppure ho bisogno di ingegneri provenienti da quel territorio, le istituzioni devono essere in grado di rispondere anche a queste esigenze”.

La direttrice pone una serie di domande: “Quanti asili nido ci sono a disposizione? Le imprese devono garantire investimenti seri e assumersi impegni chiari”. E ancora, rispetto alle responsabilità delle imprese: “Anche attraverso gli incentivi bisogna stabilire cosa si offre e per quanto tempo: non va bene un atteggiamento predatorio”. Lauteta si sofferma poi sul ruolo del settore pubblico. “Le istituzioni”, dice, “devono creare i fattori abilitanti, senza sostituirsi al mercato, ma facendo in modo che per un’azienda investire in quel territorio e restarci rappresenti un’ottima scelta”.

FABBRETTI (DIRE): IN POLONIA I FONDI EUROPEI CAMBIANO IL PAESE

La Polonia come segno tangibile del peso che può avere la cooperazione intra-europea attraverso i fondi di coesione: è la prospettiva proposta da Alessandra Fabbretti, giornalista dell’agenzia Dire, durante il Corso di formazione Ue rivolto a giovani giornalisti, content creator e operatori dell’informazione. La cronista fa riferimento ad alcune recenti missioni di lavoro a Varsavia. “In giro per la capitale ci si imbatte di continuo in targhe con i loghi e i colori dell’Unione europea”, sottolinea Fabbretti. “La gran parte dei finanziamenti è arrivata grazie ai fondi di coesione”. Nell’intervento sono citati i fondi europei per l’Università di Varsavia e in generale le loro ricadute sulla vita quotidiana. “Basta salire su un autobus”, dice la giornalista. “I sistemi di pagamento con carta di credito o debito hanno cominciato a essere sviluppati già nel 2020-2021, prima che in Italia e in particolare a Roma”. Questi esempi si inseriscono in un contesto più ampio. Si calcola infatti che nel periodo 2021-2027 la dotazione finanziaria dell’Ue destinata alla Polonia superi i 76 miliardi di euro, l’ammontare più alto tra gli Stati membri.

CORSO UE, I LABORATORI CHIUDONO LA TRE GIORNI: OBIETTIVO BRUXELLES

Realizzare un contenuto multimediale su un tema di attualità per l’Ue o un servizio allo stesso tempo europeo e locale; e ancora, curare un pitch su un fatto o una tendenza che colleghi l’Italia all’Ue: proposte al centro di un laboratorio nella redazione romana dell’agenzia Dire. La prova è parte del Corso di formazione per giovani giornalisti, content creator e operatori dell’informazione. A partecipare all’iniziativa, cominciata giovedì, sono 20 candidati selezionati nelle settimane scorse. I laboratori sono coordinati da Alessio Pisanò, direttore del service con sede a Bruxelles Eu Video News. Con le prove pratiche si conclude il modulo in Italia del Corso, che si svolge parallelamente anche negli altri Paesi membri dell’Unione europea. Al termine della tre giorni ci sarà una selezione in vista di un secondo momento formativo a Bruxelles, che prevede incontri, workshop e approfondimenti nella sede dell’Europarlamento.