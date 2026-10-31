sabato 31 Ottobre 2026

Nel MotoGp della Malesia Acosta vince la Sprint e Marquez allunga nel mondiale

Italia sul podio con Bezzecchi terzo

di Andrea ClericiData pubblicazione: 31-10-2026 ore 10:00Ultimo aggiornamento: 31-10-2026 ore 10:00

ROMA – La gioia di Pedro Acosta, il sorriso di Marc Marquez. Il pilota della Ktm ha trionfato nella Sprint della MotoGp in Malesia, mentre il leader del Mondiale ha chiuso al secondo posto correndo i 10 giri della gara ‘corta’ senza rischi e allungando così in testa alla classifica generale. Il suo rivale nella corsa al titolo, Jorge Martin (Aprilia), è stato infatti costretto al forfait dopo la frattura al polso destro riportata una settimana fa in Australia. Adesso i punti di vantaggio dello spagnolo della Ducati sono 19. E domani, sempre sul circuito di Sepang, potrebbero crescere ancora. L’Italia è salita sul podio con Marco Bezzecchi (Aprilia), che si è piazzato terzo. Quinto Fabio Di Giannantonio (Vr46) e sesto Pecco Bagnaia (Ducati). Domani la gara ‘lunga’ alle ore 8 italiane. Ecco le classifiche della MotoGp:

La classifica Piloti (prime posizioni): Marc Marquez (Ducati) 374 punti; Martin (Aprilia) 355; Bezzecchi (Aprilia) 322; Acosta (Ktm) 275; Ogura (Aprilia Trackhouse) 265; Di Giannantonio (VR46) 257.

La classifica Costruttori (prime posizioni): Aprilia 516 punti; Ducati 512; Ktm 328; Honda 169; Yamaha 100.

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