La Francia si blinda in vista delle manifestazioni di oggi: schierati 70mila agenti

BOLOGNA – La Francia schiererà un dispositivo di polizia composto da 70.000 agenti per contenere una nuova ondata di disordini, ampiamente attesa sabato, nell’ambito delle ultime proteste a livello nazionale alimentate dalla rabbia per il costo della vita, i servizi pubblici e l’operato del governo del presidente Emmanuel Macron. Lo scrive l’agenzia Reuters, facendo il punto sulla situazione delle proteste attese per la giornata di oggi. “Le manifestazioni, che si svolgono nel giorno di Halloween, arrivano due settimane dopo le rivolte e i saccheggi che avevano colto di sorpresa le forze di sicurezza, provocando danni a negozi, edifici pubblici e attività commerciali in diverse città francesi. Il ministro dell’Interno Laurent Nunez ha promesso che non permetterà che si ripeta quanto accaduto”, riferisce Reuters. “Tutti sono mobilitati per garantire una risposta estremamente ferma a qualsiasi episodio di disordine”, ha dichiarato il ministro dell’Interno Laurent Nunez Nunez in una conferenza stampa all’inizio della settimana, illustrando i dettagli del dispositivo di sicurezza predisposto per una giornata che ha definito caratterizzata da un “rischio molto elevato” di disordini.

Le autorità sono inoltre in allerta per la possibilità che i manifestanti violenti possano utilizzare le maschere di Halloween per nascondere la propria identità. Nunez ha ricordato che le leggi già consentono alla polizia di vietare il volto coperto quando l’ordine pubblico è a rischio. L’ambasciata degli Stati Uniti ha invitato i viaggiatori a evitare le zone in cui sono previste manifestazioni o grandi assembramenti.