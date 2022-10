La marchigiana Lucia Albano (Fdi) nominata sottosegretaria all’Economia

ANCONA – “Ringrazio il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e tutto il Governo per la fiducia che mi è stata accordata: farò del mio meglio per onorarla. In un momento storico così difficile per la nostra nazione, svolgerò il mio dovere con il massimo impegno per affrontare le grandi sfide che ci attendono“. Lo dice in una nota la deputata marchigiana sambenedettese di Fratelli d’Italia Lucia Albano che oggi pomeriggio è stata nominata sottosegretaria al ministero dell’Economia. Dopo Alessia Morani (Pd) al Mise nel Conte 2 e Rossella Accoto al ministero del Lavoro nell’Esecutivo Draghi le Marche vengono ancora rappresentate al Governo. Tra i sottosegretari anche Vittorio Sgarbi, già assessore alla Cultura di Urbino tra il 2014 ed il 2019 e attuale pro sindaco della città ducale ed Emanuele Prisco, che è stato commissario di Fdi Marche tra luglio 2020 e maggio 2022.

GLI AUGURI DI BUON LAVORO DI ACQUAROLI E LEONARDI

A qualche ora dalla nomina sono arrivate le congratulazioni anche del presidente della Regione Francesco Acquaroli che proprio per oggi, casualmente, aveva in agenda un confronto con il deputato emiliano (“marchigiano di adozione perché ha sposato una ragazza di Senigallia”) Galeazzo Bignami, fresco di nomina come viceministro alle Infrastrutture. “Quando giovedì scorso abbiamo fissato l’appuntamento per vederci oggi non sapevo che avrei incontrato Galeazzo Bignami pochi minuti dopo la sua nomina a viceministro alle Infrastrutture- aggiunge Acquaroli- Avevamo deciso di vederci per parlare delle emergenze legate alla calamità dello scorso 15 settembre, ma abbiamo subito colto l’occasione per fare un punto rispetto al deficit infrastrutturale delle Marche e della dorsale Adriatica e dei progetti per la nostra regione. Colgo l’occasione per fare un augurio a lui e a tutta la nuova squadra dei viceministri e dei sottosegretari tra cui non posso non citare l’onorevole Lucia Albano“. Anche la senatrice, nonchè commissaria regionale di Fdi, Elena Leonardi accoglie “con grande felicità la notizia” aggiungendo anche che si tratta di “un ruolo di altissimo prestigio e rilievo che certifica l’alta considerazione che il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha del gruppo marchigiano di Fdi“.

