Agguato nell’Agrigentino, ucciso un bracciante agricolo

PALERMO – Omicidio nelle campagne tra Palma di Montechiaro e Licata, in provincia di Agrigento. Un uomo è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Licata.

LA VITTIMA AVEVA 65 ANNI

L’omicidio è avvenuto in contrada Cipolla. La vittima era un bracciante agricolo e aveva 65 anni. Indaga la Procura di Agrigento. In questi minuti sono in corso i rilievi sul luogo dell’agguato

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it