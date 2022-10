Covid, Meloni: “Basta approccio ideologico, prima solo misure restrittive e tanti morti”

ROMA – “Il tema della salute e del covid non si affronta con un approccio ideologico ma con un approccio scientifico serio. Quello che contesto alla gestione precedente è che alla base dei provvedimenti non c’era evidenza scientifica. Il covid è diventato un tema di campagna elettorale e i risultati non sono stati efficaci”. Così Giorgia Meloni, al termine del Cdm.

PRIMA MISURE RESTRITTIVE E TANTI MORTI

“L’Italia è il Paese che ha preso i provvedimenti più restrittivi in assoluto e contemporaneamente vanta i più alti tassi di letalità. Qualcosa non ha funzionato, secondo me c’è stato preso un atteggiamento da campagna elettorale”.

SCHILLACI NON LA CAPISCE? È MEDICO NUCLEARE, I SUOI PREDECESSORI?

“Ho letto esponenti dell’opposizione che dicevano che il ministro Schillaci non capirebbe molto di sanità pubblica. Mi sembra curioso che un medico nucleare capisca di sanità meno di ministri che abbiamo avuto in questi anni e che non erano della materia”, sottolinea Meloni.

“Discontinuità nella gestione del Covid, non si procederà più con l’approccio ideologico dei governi precedenti“, conferma il ministro della Salute, Orazio Schillaci, in conferenza stampa dopo il Cdm.

