Halloween “da paura” a Riccione e Rimini

RIMINI – Riviera romagnola baciata dal sole e con temperature miti per il ponte di Ognissanti. Così a Riccione a Rimini si riempiono non solo alberghi e centri storici, ma anche le spiagge.

“Riccione mi strega” incanta bambini e famiglie



Nella Perla Verde ci sono vacanzieri da ogni parte d’Italia e anche d’Europa con gli hotel “pieni per almeno tre notti, tanti ristoranti sold out, congressi di prestigio ed eventi sportivi”, sottolinea l’amministrazione comunale. Viale Ceccarini e tutto il quadrilatero centrale regalano dunque “un colpo d’occhio degno dei più gettonati fine settimana estivi”.

Come da claim per il centenario del Comune romagnolo “la festa è davvero infinita”, sottolinea la sindaco Daniela Angelini: “Questa estate sembra non volere finire mai e noi siamo pronti ad accogliere con entusiasmo chi continua a sceglierci per stare bene”. Soddisfatto anche il direttore dell’Associazione albergatori Luca Cevoli, per un finale di ottobre “davvero inatteso. Questo lungo weekend sta andando molto meglio di tanti fine settimana dell’estate”, conferma.

E con lui esulta la settantina di alberghi sold out, circa il 30% del totale, che hanno deciso di restare aperti, sfidando anche il caro energia. C’è un “bellissimo clima di festa”, conferma il presidente del Consorzio Ceccarini Maurizio Metto, e “Riccione mi strega– promette- ha ancora tanto da regalare”: intanto gli allestimenti stanno piacendo “molto senza un’immagine lugubre, ma con un approccio molto più festoso, a misura di famiglie e bambini”. E con la “Dark night” apertura straordinaria delle attività commerciali dopo cena per animare la notte e offrire la possibilità di acquistare con sconti stregati.

Quanti visitatori nei musei di Rimini



Stessa atmosfera a Rimini con le spiagge “prese d’assalto” già da sabato così come Fellini Museum, Museo della città e Domus del chirurgo, con 600 visitatori complessivi nella sola giornata di ieri. Il 70% di coloro che hanno acquistato il biglietto proviene dalla regione, dal Veneto e dalla Lombardia, il 6% dall’estero e il 3% dalla provincia riminese.

E il sindaco punta ad allungare la stagione balneare



Il centro storico della città, sottolinea il sindaco Jamil Sadegholvaad, è “sempre più attrattivo”, per cui “gli importanti investimenti realizzati e tutt’ora in corso stanno riconsegnando importanti risultati, sia in termini di immagine e di apprezzamento, sia in termini di presenze”. La destagionalizzazione però, prosegue, non passa solo dalla valorizzazione del polo storico e culturale, anche per “un nuovo modo di concepire e offrire la spiaggia”. E il pienone di questi giorni dice che al di là dell’anomalia climatica, “una programmazione che fissi i paletti della stagione balneare tra metà maggio e la prima metà di settembre è anacronistica”. Per cui è “opportuno avviare una riflessione su un allungamento della stagione, comprendendo magari il mese di ottobre”.

