GP Messico, vince Verstappen con il record di 14 successi stagionali

ROMA – Trionfo di Max Verstappen nel Gran Premio del Messico, terzultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Sul circuito Hermanos Hernandez, il pilota della Red Bull ha tagliato il traguardo in solitaria, precedendo Lewis Hamilton (Mercedes) di oltre 15 secondi e il compagno di squadra Sergio Perez (+18″097). Al quarto posto si è piazzato George Russell seguito dalle due Ferrari di Carlos Sainz (+58″123) e Charles Leclerc (+68″774), mai in gara.

Con il titolo piloti già vinto, e quello costruttori consegnato alla Red Bull, Verstappen a Città del Messico ha stabilito il nuovo record di successi in una singola stagione, arrivando a 14 e superando Michael Schumacher (2004) e Sebastian Vettel (2013) fermi a 13.

LA CLASSIFICA PILOTI:

1) Max Verstappen (Red Bull) – 416 punti – CAMPIONE DEL MONDO

2) Sergio Perez (Red Bull) – 280

3) Charles Leclerc (Ferrari) – 275

4) George Russell (Mercedes) – 231

5) Lewis Hamilton (Mercedes) – 216

6) Carlos Sainz (Ferrari) – 212

7) Lando Norris (McLaren) – 111

8) Esteban Ocon (Alpine) – 82

9) Fernando Alonso (Alpine) – 71

10) Valtteri Bottas (Alfa Romeo) – 47

11) Sebastian Vettel (Aston Martin) – 36

12) Daniel Ricciardo (McLaren) – 35

13) Kevin Magnussen (Haas) – 24

14) Pierre Gasly (AlphaTauri) – 23

15) Lance Stroll (Aston Martin) – 13

16) Mick Schumacher (Haas) – 12

17) Yuki Tsunoda (AlphaTauri) – 12

18) Zhou Guanyu (Alfa Romeo) – 6

19) Alexander Albon (Williams) – 4

20) Nyck De Vries (Williams) – 2

21) Nicholas Latifi (Williams) – 2

22) Nico Hulkenberg (Aston Martin) – 0

