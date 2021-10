Green pass, attivo il portale tamponi online del Comune di Aosta

(DIRE – Notiziario Sanità e Politiche sociali) Aosta, 31 ott. – Il Comune di Aosta ha attivato un “portale tamponi” a cui i cittadini potranno accedere per prenotare, fino al 31 dicembre, l’esecuzione dei test antigenici rapidi nelle farmacie comunali. L’iniziativa vuole limitare il fenomeno delle code, offrendo un servizio puntuale ed efficiente ai cittadini che necessitano di tamponi per recarsi al lavoro o per espletare tutte quelle attività quotidiane che richiedono il green pass. Il portale, raggiungibile attraverso i siti www.apsaosta.it e www.farmaciecomunaliaosta.it, consentirà la prenotazione di un massimo di 40 tamponi al giorno, a frazioni di 10 minuti l’uno dall’altro.



L’effettuazione dei tamponi rapidi avverrà nella farmacia comunale numero 2 di corso Ivrea, dal lunedì al sabato dalle 11.20 alle 18 (chiusa sabato 25 dicembre), e nella farmacia comunale numero 4, all’interno dell’ipermercato Gros Cidac, le domeniche e festivi (compresi il primo novembre, l’8 e il 25 dicembre, chiusa il 26 dicembre) dalle 8 alle 14.40. Il costo di ciascuna prestazione è calmierato e fissato in 15 euro per gli adulti e 8 euro per i minori.