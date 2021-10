Dal 3 novembre terza dose vaccino per il personale sanitario in Valle d’Aosta

(DIRE – Notiziario Sanità e Politiche sociali) Aosta, 31 ott. – L’Usl della Valle d’Aosta ha avviato la procedure per la somministrazione della terza dose del vaccino anti Sars-Cov-2 per gli operatori sanitari, che avrà inizio da mercoledì 3 novembre. Lo ha spiegato la stessa azienda sanitaria in una nota. “I dipendenti ospedalieri saranno vaccinati in sedute dedicate, nei dipartimenti di afferenza, con modalità specifiche per ogni servizio” ha aggiunto.

Per gli operatori che non lavorano negli ospedali sono previste due sedute al polo vaccinale del Palaindoor di Aosta nelle giornate di mercoledì 3 novembre (450 posti) e venerdì 5 novembre (300 posti). “Le sedute sono destinate solo agli operatori sanitari che hanno fatto la seconda dose nei mesi di gennaio e febbraio 2021”. Sono previste “ulteriori sedute vaccinali per le quali seguirà opportuna e tempestiva comunicazione”.