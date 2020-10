Sondaggio Dire-Tecnè: boom di italiani a contatto con positivi, e 1 su 3 ha paura per il proprio lavoro

DIRE-TECNE’: PER 79% RISCHIO CONTAGIO NEI TRASPORTI

Per il 79,2% degli intervistati sono i trasporti pubblici a favorire maggiormente la diffusione del covid. Lo rileva il sondaggio Monitor Italia, condotto da Tecne’ per l’agenzia Dire.

Per il 61,4% e’ la scuola mentre per il 22,4% gli assembramenti dei giovani. Il 13,2% vede in bar e ristoranti il rischio maggiore di contagiarsi e il 9% nei negozi e centri commerciali. Non sa il 2%.