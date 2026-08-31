lunedì 31 Agosto 2026

Il ‘colpaccio’ di Stefano De Martino: i Maneskin tornano insieme, a Sanremo

Damiano & co. di nuovo insieme: dopo la parentesi iniziata due anni fa, non si sono più esibiti come band

di Cristina RossiData pubblicazione: 31-8-2026 ore 23:04Ultimo aggiornamento: 31-8-2026 ore 23:04

ROMA- Mentre si prepara a tornare sul piccolo schermo per ‘aprire i pacchi’ di Affari tuoi, Stefano De Martino lancia una ‘bomba’ sul prossimo Sanremo: in un ‘intervista sullo show che riprenderà il 6 settembre su Rai1, il conduttore regala una ghiotta anticipazione sugli ospiti sicuramente più attesi all’Ariston. Tra le star internazionali infatti spiccheranno i Maneskin per un ritorno insieme proprio sul palco che nel 2021 li ha visti vincitori, trampolino di lancio per l’Eurovision che li ha poi incoronati band di portata mondiale.

L’annuncio ufficiale della reunion tra Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio arriva dal neo-conduttore del Festival di Sanremo, Stefano De Martino, direttamente dall’anticipazione della copertina e della sua intervista su Tv Sorrisi e Canzoni, in edicola domani.

Anche se nessuno ha mai osato parlare di ‘scioglimento’ , la band di “Zitti e buoni” non suona insieme dall’inizio del 2024 e i componenti hanno optato per strade diverse, dedicandosi a progetti solisti o di vita (come il prossimo matrimonio di Damiano e Dove Cameron). Per cui, anche se si tratterà solo di un’apparizione più che di un progetto duraturo- non è al momento dato saperlo- la notizia sarà accolta con impazienza dai fan e gran curiosità dal resto del mondo. Insomma, un bel colpo messo a segno da Stefano De Martino.

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