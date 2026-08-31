A Pesaro nella notte maxi-raid negli stabilimenti balneari: “Erano 150 giovani ubriachi”

PESARO – Ombrelloni e lettini danneggiati, scritte offensive con lo spray e vetri di bottiglie sparsi per terra: è quello che resta di una notte di pura follia in almeno 4 diversi stabilimenti balneari di Pesaro. I titolari fanno la conta e stimano migliaia di euro di danni. La zona colpita è il lungomare lungo via Nazario Sauro per quella che è solo un’altra delle tanti notte d’estate in cui vandali, identificati con giovani ‘maranza’, hanno lasciato le loro pesanti tracce.

La situazione è diventata pesante, tanto che questa mattina il Prefetto ha convocato il Sindaco Andrea Biancani e tutto il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, come riferisce lo stesso primo cittadino in un post su facebook, “per affrontare insieme, in modo deciso e condiviso, il problema delle nottate agitate di molti ragazzi e ragazze, spesso pesaresi che hanno danneggiato beni pubblici e privati”.

GLI OPERATORI BALNEARI HANNO PAURA: “PERICOLOSO INTERVENIRE”

I titolari degli stabilimenti hanno paura di intervenire direttamente perché il fenomeno è diventato decisamente fuori controllo: nel raid dell’ultimo week end di agosto “erano circa 150 giovani, molti ubriachi e tutti con le bottiglie in mano. Quindi diventa anche pericoloso intervenire“, sono le parole di un imprenditore turistico intervistato nelle pagine locali del Resto del Carlino.

“La situazione non è bella per niente. Quando è arrivata una pattuglia delle forze dell’ordine i ragazzi hanno iniziato a minacciare. Invitavano a scendere in spiaggia brandendo bottiglie nelle mani. Cosa fai in queste situazioni? Due contro poco meno di duecento giovani scatenati. Troppo rischioso in tutti i sensi”, è la riflessione di un altro bagnino. Poi la testimonianza di un residente nella zona: “Nel giardino di casa ho trovato, anche questa mattina, tre bottiglie di superalcolici, e le urla sono andate avanti fino a notte fonda”. Poi gli albergatori riferiscono delle lamentele dei propri ospiti, disturbati dalle urla fino le 5 della mattina.

IL SINDACO: “ATTI INTOLLERABILI, I RESPONSABILI SARANNO IDENTIFICATI”

Non abbassiamo la guardia, ma Pesaro resta una città sicura: è il senso del messaggio social del sindaco Biancani a seguito del week end di “atti vandalici intollerabili”. Nell’incontro convocato oggi dal Prefetto con il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, “si è condivisa- spiega- la necessità di una risposta ferma da parte di tutti, a partire dalle famiglie, troppo spesso all’oscuro delle notti brave dei loro figli e dell’uso, che alcuni di essi fanno, di super alcolici e di sostanze stupefacenti”. Inoltre, “abbiamo anche ritenuto necessario aumentare la visibilità delle Forze di Polizia e della Polizia Locale, anche alla luce di quanto stabilito con il protocollo sulla sicurezza urbana recentemente sottoscritto”. Dall’incontro “è poi emersa la necessità di sollecitare i gestori dei locali danneggiati o, chiunque assista a atti di vandalismo, a chiedere l’intervento delle Forze dell’Ordine nell’immediatezza dei fatti al fine di consentire alle stesse l’identificazione degli autori di queste scorribande, piuttosto che, come spesso accade, di riprendere gli avvenimenti con il telefonino allo scopo di farne post virali sui social”. Obiettivo è identificare i responsabili dei danni per questo “è stata confermata, inoltre, l’utilità di acquisire rapidamente le immagini delle telecamere di sorveglianza al fine di una pronta identificazione degli autori dei danneggiamenti o degli schiamazzi, anche per poter procedere a sanzionare economicamente i colpevoli in modo che le famiglie si facciano carico delle conseguenze della mala movida”.

“PESARO RESTA SICURA, EVENTI DI NATURA OCCASIONALE”

Infine, “tutti i componenti del Comitato hanno tenuto a precisare come Pesaro sia una città sicura per il divertimento giovanile non essendosi verificati casi simili a quelli avvenuti nell’ultimo fine settimana, che rivestono pertanto natura occasionale, e che ad ogni modo sono all’attenzione delle Forze di Polizia e della Polizia Locale le quali durante tutta la stagione estiva hanno assicurato la loro presenza e il controllo del territorio”.