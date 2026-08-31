Tg Politico Parlamentare, l’edizione di lunedì 31 agosto 2026

Di Amelia Cartia

SCHENGEN, PROROGATI I CONTROLLI ALLE FRONTIERE ITALIA-SPAGNA

Controlli alle frontiere ancora per 15 giorni per chi viaggia tra Italia e Spagna. Lo ha deciso il ministero degli Interni augurandosi, nelle parole del ministro Matteo Piantedosi, che si tratti “dell’ultima proroga” alla sospensione del Trattato di Schengen sulla libera circolazione nell’Unione Europea. La misura era stata introdotta l’1 agosto in seguito ai disordini avvenuti a Ceuta, enclave spagnola in territorio marocchino, dopo una massiccia crisi migratoria. Dopo la decisione presa dal Viminale, la Spagna ha risposto con un provvedimento analogo.

DI BATTISTA, ARRIVATI A CUBA DUE MEDICI DAL POLICLINICO GEMELLI DI ROMA

Sono arrivati a Cuba, all’ospedale Hermanos Ameijeiras de L’Avana, due medici del Policlinico Agostino Gemelli di Roma partiti per supportare il team che si occupa della salute dell’ex deputato M5S Alessandro Di Battista, colpito da un grave malore venerdì sera, mentre si trovava nel Paese per realizzare un reportage. Di Battista è stato contattato dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, ed è stato raggiunto da solidarietà unanime da tutte le parti politiche.

L’EX MINISTRO FRANCESCHINI: HO IL PARKINSON DAL 2020, UNA BOTTA TREMENDA

In una intervista rilasciata al Corriere della Sera, l’ex ministro della Cultura, Dario Franceschini, ha rivelato di convivere dal 2020 con il Parkinson. “La diagnosi- ha raccontato il senatore Pd- è stata una botta tremenda. Avevo avuto un infarto nel 2014. Il Parkinson è una malattia diversa, ti accompagna per sempre”. A chi ha ricevuto una diagnosi del genere, il politico lascia un’esortazione: “E’ fondamentale non scoraggiarsi, svegliarsi al mattino con qualcosa da realizzare. Per cercare di combattere il Parkinson, oltre ai farmaci, è decisivo riuscire a riempire le proprie giornate e ripetersi ‘Io non mollo, continuo a vivere, a esserci’”.

SPARATORIA AL RAVE PARTY IN SVIZZERA: ARRESTATO UN 43ENNE

È al momento l’unico sospettato per la sparatoria che due giorni fa ha preso di mira i ragazzi che partecipavano a un festival di musica elettronica di Aarau, in Svizzera. Si tratta di un 43enne svizzero che è stato arrestato dalla Polizia cantonale. Nell’assalto è rimasta uccisa la 22enne italiana Maria Spinelli, mentre altri cinque ragazzi, tra i quali due italiani, hanno riportato ferite.