VIDEO | A Merano tre bambini in pericolo sul fiume Passirio: salvataggio eroico di Carabinieri e volontari

ROMA – Prigionieri della corrente, spaventati e infreddoliti: tre bambini di nazionalità tedesca, in vacanza a Merano, in provincia di Bolzano, domenica sera, 30 agosto, si sono allontanati dai genitori ed sono entrati nelle acque del Passirio, rimanendo bloccati su un masso, in balìa del fiume. Tanto spavento per i protagonisti di questa disavventura- di età compresa tra i 6 e gli 11 anni- che ha avuto però un lieto fine grazie all’intervento tempestivo di Carabinieri e Vigili del fuoco. I militari e i pompieri volontari sono riusciti a raggiungere i tre minori e riportarli a riva, con l’aiuto di un coraggioso cittadino che ha dato l’allarme.

Merano, salvati tre bimbi da Carabinieri e Vigili del fuoco

TAJANI: “CARABINIERI E VIGILI DEL FUOCO EROICI”

“Eroici i nostri Carabinieri e Vigili del Fuoco che hanno salvato tre bambini tedeschi bloccati su un sasso, infreddoliti e impauriti, in mezzo alla forte corrente nel fiume Passirio a Merano. Uomini di coraggio che tengono alto l’onore dell’Italia”. Lo scrive sui social il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.

SALVINI: “GRAZIE A CARABINIERI E VIGILI FUOCO, ORGOGLIOSI DI VOI”

“Momenti di paura nelle acque del Passirio, in Alto Adige, dove tre bambini tedeschi in vacanza sono rimasti bloccati su un masso in mezzo alla corrente.

Grazie ai Carabinieri, ai Vigili del Fuoco volontari e al coraggioso cittadino che non ha esitato a intervenire per metterli in salvo. Grazie a chi sceglie di esserci quando c’è bisogno. Orgogliosi di voi”. Lo scrive sui social il vicepremier e ministro Matteo Salvini.

(video credit: David Ceska per Ministero dell’Interno/X)