Francesca Fagnani vuole il divorzio dalla Rai? L’azienda: “Risorsa preziosa, al lavoro per ‘Belve'”

ROMA- “Francesca Fagnani è un asset fondamentale e una risorsa preziosa per la Direzione Intrattenimento Prime time ed ha un contratto di esclusiva con l’azienda. Durante l’estate ci sono state varie interlocuzioni sugli sviluppi del programma. Oggi siamo al lavoro”: così una nota Rai diffusa oggi, lunedì 31 agosto, cerca di gettare acqua sul fuoco sulle indiscrezioni emerse nelle ultime 24 ore su un possibile addio di uno dei nomi di punta di viale Mazzini, ovvero Francesca Fagnani. La giornalista, conduttrice di “Belve”, trasmissione cult di Rai2, secondo quanto si vocifera in ambienti giornalistici, lo scorso giugno, prima della presentazione dei palinsesti della nuova stagione, avrebbe formalizzato ai vertici Rai, tramite il suo procuratore, l’intenzione di risolvere il contratto che la lega in esclusiva all’azienda fino alla primavera 2027.

I PRESUNTI MOTIVI DI MALCONTENTO

A monte ci sarebbero alcune decisioni prese dalla Rai che Fagnani non avrebbe gradito e che avrebbero portato a una mancanza di fiducia verso viale Mazzini e ci sarebbe anche una lettera della giornalista inviata ai vertici aziendali in cui avrebbe espresso il suo malcontento e la volontà di interrompere anticipatamente il contratto.

A scontentare Fagnani sarebbe stato, dalle indiscrezioni riportate dal Corriere della Sera, la sua mancata nomina alla conduzione di “Chi l’ha visto?”, dopo l’addio di Federica Sciarelli. Per il programma di Rai3 è stata invece preferita una giornalista interna alla redazione del programma, Raffaella Griggi. C’è da dire poi che era stato fatto il suo nome anche per la nuova conduzione di “Report”, ma anche in questo caso alla fine l’hanno spuntata i neo nominati Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi.

Insomma, questi sarebbero i principali – ma non unici- motivi che avrebbero spinto la giornalista a scrivere a viale Mazzini. E i vertici hanno provato a correre ai ripari: nelle scorse settimane ci sarebbero stati contatti con la conduttrice, ma finora non risolutivi, anche su idee divergenti sullo sviluppo di ‘Belve’.

‘BELVE’ VERSO MEDIASET?

In ballo ci sono proprio i preziosi ascolti di ‘Belve’ per la Rai: il programma è un marchio di esclusiva proprietà di Fagnani che lo ha creato. Quindi, dovesse andare in porto il divorzio, la giornalista lo replicherà in altre reti. E a Mediaset, tra le possibili destinazioni citate, sarebbero benvenuti sia Fagnani che la sua trasmissione, in cui- per chi se lo ricorda- ospite fissa nella stagione 2025, in cui ha affiancato o “intervistato” la conduttrice e si è fatta a sua volta intervistare, è stata niente meno che Maria De Filippi, che qualcosa a Cologno Monzese, conta.