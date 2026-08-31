lunedì 31 Agosto 2026

Trekking di coppia sulle Ande, la pizza e la bombola di ossigeno: tanta paura per Chiara Ferragni

Paesaggi mozzafiato sì, ma anche una brutta disavventura per l'influencer che ha raccontato sui social il suo mal di altitudine

Data pubblicazione: 31-8-2026 ore 15:47Ultimo aggiornamento: 31-8-2026 ore 15:47

ROMA – Cappellino blu all’indietro, maxi t-shirt e… tanto sudore: è quasi irriconoscibile Chiara Ferragni, mentre cerca di scalare i ripidissimi gradini dell’Huayna Picchu, sulle Ande in Perù, a circa 2.693 metri di altitudine, quasi a carponi. Alla fine abbraccia il fidanzato, il manager colombiano José Hernandez e può ben dirlo, senza un filo di trucco: “Ce l’abbiamo fatta”. 

Il mal d'altitudine per Chiara Ferragni

È  solo uno dei numerosi video con cui l’influencer Chiara Ferragni racconta il suo viaggio in Perù, con tanto di escursioni trekking sulle Ande. Alla salita sull’Huayna Picchu, è seguita poi quella sulla Montagna Arcobaleno, a oltre 5mila metri di altitudine, fino al suo ritorno a Cuzco, dove però l’influencer- dopo le fatiche dei giorni precedenti- è ‘crollata’. E lo ha raccontato lei stessa sui social, mostrandosi in camera di hotel con tanto di mascherina e bombola di ossigeno.

Le Ande che fatica! per Chiara Ferragni

Alcune ore dopo aver concluso l’escursione infatti, davanti a una pizza, Chiara Ferragni ha iniziato a sentirsi male, ad aver difficoltà a respirare e a sentire i sintomi sul proprio fisico riconducibili al male d’altitudine. Dopo tanta paura, l’influencer ha ricevuto subito assistenza in hotel dove le è stata data bombola di ossigeno e mascherina: sono bastati dieci minuti del loro utilizzo per riprendersi, come racconta lei stessa.

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