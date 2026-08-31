Tg Sanità, l’edizione di lunedì 31 agosto 2026

CALDO KILLER, IL MINISTERO DELLA SALUTE: AUMENTATI I DECESSI TRA GLI OVER 85, +8%

In Italia, a luglio, gli over 85enni deceduti per il caldo sono aumentati dell’8%. Emerge dal Rapporto mensile sul sistema di monitoraggio e allerta in relazione alle ondate di calore e sulla sorveglianza della mortalità giornaliera e degli accessi in Pronto Soccorso per il periodo 1-31 luglio del ministero della Salute. La valutazione della mortalità per classi di età mostra un eccesso solo in quella 85+ anni (+9% tra le città del nord e +7% tra quelle del centro-sud), mentre per le classi di età più giovani (64-74 e 75-84 anni) la mortalità è stata inferiore all’attesa. Durante la terza ondata di calore si evidenzia un eccesso significativo della mortalità nella popolazione di età 65+ anni in alcune città del sud: Reggio Calabria, Messina, Palermo e Cagliari.

WEST NILE, ISS: 432 CASI CONFERMATI, 17 DECESSI

Dall’inizio della sorveglianza al 26 agosto sono stati segnalati in Italia 432 casi confermati di infezione da West Nile Virus nell’uomo (312 nel report precedente), di cui 223 si sono manifestati nella forma neuro-invasiva (di cui 3 casi importati: 1 Maldive, 1 Francia e 1 Belgio), 63 casi asintomatici identificati in donatori di sangue, 144 casi di febbre (1 caso importato da Burkina Faso) e 2 casi con altri sintomi. Tra i casi confermati sono stati notificati 17 decessi (di cui uno in un caso importato). La letalità è pari al 7,2% (nello stesso periodo del 2025, 13,9%). Lo scorso anno, nello stesso periodo, erano 430 i casi segnalati, con 27 decessi. Lo afferma il quinto bollettino della sorveglianza coordinata dall’Istituto superiore di sanità.

IN LOMBARDIA IL PRIMO CASO DI SUICIDIO ASSISTITO GESTITO DAL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Domenico Zuccarella, 59 anni, affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva, è morto dopo aver ottenuto l’assistenza del Servizio sanitario regionale lombardo per attuare la propria scelta di ricorrere al suicidio medicalmente assistito. A renderlo noto, l’Associazione Luca Coscioni. Domenico aveva presentato la propria richiesta all’Asst Ovest Milanese l’8 novembre 2025. Dalla richiesta all’effettiva attuazione sono trascorsi 290 giorni, oltre nove mesi, nonostante le linee guida regionali del 13 maggio 2026 prevedano un termine massimo complessivo del procedimento di 145 giorni, pari a quattro mesi e tre settimane. Domenico Zuccarella ha disposto la donazione del proprio corpo alla ricerca scientifica.

Un giocatore della Nfl su quattro sviluppa l’encefalopatia traumatica cronica (Cte), la malattia neurodegenerativa legata da 20 anni al football americano e ormai diagnosticata a centinaia di ex professionisti dopo la morte. I ricercatori, in gran parte affiliati a Mass General Brigham, Boston University e Unite Brain Bank, hanno analizzato tutti gli 878 ex giocatori Nfl deceduti tra il 2016 e il 2021. Di questi, 215, pari al 24,5%, sono risultati affetti da Cte. Il dato potrebbe essere sottostimato: la percentuale non tiene conto dei 643 cervelli mai esaminati, molti dei quali potrebbero presentare la stessa patologia. Il caso dei Miami Dolphins del 1972, unica squadra imbattuta della storia Nfl, è emblematico: otto membri di quella rosa hanno ricevuto diagnosi di Cte.

DALLA COMMISSIONE EUROPEA VIA LIBERA A HOPLEDO PER IL TRATTAMENTO DEL PARKINSON

Zambon annuncia che la Commissione Europea ha concesso l’autorizzazione all’immissione in commercio di Hopledo (levodopa/carbidopa a rilascio modificato) per il trattamento dei pazienti adulti affetti da Malattia di Parkinson e fluttuazioni motorie da moderate a severe non adeguatamente controllate con regimi terapeutici orali a base di levodopa e inibitori della dopa decarbossilasi. Hopledo combina granuli

a rilascio immediato e pellet a rilascio prolungato in un’unica capsula rigida, garantendo un rapido inizio dell’effetto terapeutico e un beneficio prolungato nel tempo. Questo consente di mantenere concentrazioni plasmatiche di levodopa più stabili e di prolungare il controllo dei sintomi. Zambon prevede di avviare l’introduzione graduale di Hopledo nei mercati europei a partire da ottobre 2026.