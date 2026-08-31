lunedì 31 Agosto 2026

VIDEO | Alluvione nel Grand Canyon: un morto e almeno 15 dispersi

Un pomeriggio di pioggia e il torrente si gonfia travolgendo il Bright Angel Canyon

Data pubblicazione: 31-8-2026 ore 10:05Ultimo aggiornamento: 31-8-2026 ore 15:16

ROMA – Un pomeriggio di pioggia, e un torrente placido che si trasforma in un treno in corsa di tronchi e fango. Così lo racconta al New York Times Daniel Evans, 43 anni, che leggeva un libro nel campeggio di Bright Angel quando ha sentito il rombo e ha visto il torrente trasformarsi in un mostro. Ha fatto appena in tempo a smontare la tenda prima di rifugiarsi in un recinto per muli insieme a una trentina tra escursionisti, ranger e operai, tutti a guardare l’acqua salire tra cumuli di sterco animale. Il bilancio, per ora, è un morto e un numero incerto di dispersi: il National Park Service ha recuperato domenica sera i resti di un uomo di 46 anni nei pressi di Crystal Rapids, lungo il fiume Colorado, senza rendere pubblica l’identità. Circa quindici persone risultano ancora irrintracciabili, e il parco ha lanciato un appello per chiunque conoscesse escursionisti o campeggiatori diretti sabato verso il Bright Angel Canyon e il Phantom Ranch, o avesse prenotato un campeggio in quel corridoio.

Quasi tutte le passerelle sul Bright Angel Creek sono state spazzate via, tagliando fuori l’accesso pedonale al torrente. L’approvvigionamento idrico dal canyon è stato interrotto, e da lunedì chiudono le strutture ricettive — El Tovar, Bright Angel Lodge, Maswik Lodge, lo stesso Phantom Ranch, Yavapai Lodge, Trailer Village. Restano aperte le visite giornaliere e il campeggio libero Più di sessanta persone sono state evacuate verso l’area ristoro del Maswik Lodge, dove la Croce Rossa presta assistenza; nessun ferito segnalato.

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