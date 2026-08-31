lunedì 31 Agosto 2026

Il dramma psicofisico di Djokovic, eliminato al primo turno dell’Us Open | VIDEO

Sconfitto da Navone 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1 dopo 4 ore e mazza di sofferenza pura. Non veniva eliminato al primo turno di uno Slam da 20 anni

di Mario PiccirilloData pubblicazione: 31-8-2026 ore 9:35Ultimo aggiornamento: 31-8-2026 ore 16:50

ROMA – “Non mi sono divertito”, ha detto Novak Djokovic dopo aver passato 4 ore e 36 minuti a vomitare e soffrire su un campo che l’ha poi lasciato andare solo a notte fonda, stravolto ma soprattutto eliminato dall’Us Open. A contestualizzare questo piccolo evento storico sia detto che Djokovic era al suo 84esimo Slam, e solo alla terza eliminazione in carriera al primo turno di uno Slam. La prima volta dagli Australian Open del 2006. Aveva 18 anni.

Ora che di anni ne ha 39 ha perso dall’onesto terraiolo Mariano Navone in cinque set: 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1. Poi è andato in conferenza stampa e ha dispiegato la sua cartella clinica: “È qualcosa che mi porto dietro, purtroppo, praticamente in ogni partita quest’anno. Sapete, vomito, rigurgito, un problema serio, e poi tutto il mio corpo inizia a cedere, praticamente crampi e dolore, e alla fine la schiena ha ceduto, e la spalla, e non sono riuscito a chiudere, a strappare il servizio nel quarto set, ma ho faticato per tutta la partita dal quarto game in poi. E ripeto, non voglio sminuire la sua vittoria. Congratulazioni a lui; è un bravo ragazzo, un combattente, ma sapete, non mi sono divertito”.

Se volete assistere al dramma psico-fisico, ecco gli highlights:

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